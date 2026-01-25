Jak se hvězdná Coco neubránila smíchu. Šlo o Muchovou a podivnou shodu okolností

Coco Gauffová na Karolínu Muchovou umí. Americká superhvězda porazila českou soupeřku i v pátém vzájemném utkání. Vůbec poprvé s ní sice prohrála set, po přesvědčivém a zaslouženém vítězství 6:1, 3:6, 6:3 ale postoupila do čtvrtfinále Australian Open.
I když ji pravidelně poráží, má Gauffová pro Muchovou pravidelně slova obdivu a až neobvyklého respektu. Jejich duely vždy končí srdečným objetím u sítě a výměnou pozápasových lichotek. Před i po nedělním osmifinále v Melbourne tomu nebylo jinak.
„Určitě jsem zklamaná, dnes jsem cítila šanci. Měla jsem spoustu příležitostí a nevyužila jsem je. Na druhou stranu – respekt vůči Coco, hrála skvěle. Výborně se bránila,“ uvedla česká tenistka v rozhovoru pro Tenisový svět.
„Coco je skvělá atletka, ne náhodou je hráčkou první světové pětky. Vrátí zpátky spoustu míčů. Určitě má o dost solidnější bekhend,“ dodala Muchová.
Gauffová o české protivnici básnila už před utkáním.
„Vždycky říkám, že patří mezi nejlepší hráčky na okruhu a zasloužila by si mnohem víc vítězství, než kolik jich má. Jenže do toho vstupují zranění a další okolnosti. Bude to těžký zápas. S ní to nikdy není jednoduché,“ konstatovala jednadvacetiletá rodačka z Atlanty.
Po utkání svá slova jen dosvědčila: „Potvrdila, že je ohromně talentovou hráčkou. Byla to složitá bitva.“
Aktuální světová trojka na tiskové konferenci mimo jiné čelila dotazu na zvláštní statistiku, která po utkání začala kolovat po sociálních sítích.
Pokaždé, když Američanka Muchovou porazila, radovala se poté na daném turnaji z titulu. Stalo se tak v roce 2023 v Cincinnati i na US Open, v roce 2024 v Pekingu a rovněž v minulém roce na týmovém United Cupu.
Šroubovanému závěru, že by tedy po nedělní výhře nad Muchovou měla ovládnout i letošní Australian Open, se Gauffová, do té doby velmi seriózní, musela od srdce smát.
„Ano, viděla jsem to někde na sítích. Vůbec jsem o tom nevěděla,“ reagovala dvojnásobná grandslamová vítězka. „Abych ale byla upřímná, nemyslím si, že je to nějaké reálné pravidlo,“ smála se.
„Myslím, že v těch předešlých případech jsem s Karolínou hrála v pozdějších fázích turnaje. Tak se to asi nějak sešlo,“ upozornila Gauffová na to, že v Melbourne postoupila teprve do čtvrtfinále, ve kterém se střetne se zkušenou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.
„Myslím, že nad tím raději nebudu přemýšlet. Ale jestli opravdu vyhraju, asi bych jí měla poděkovat. Vážně nevím,“ zakončila Američanka se smíchem.
Gauffová si zahraje aspoň jedno grandslamové čtvrtfinále v sezoně už šestý rok v řadě. V tak mladém věku něco podobného dokázaly jen Martina Hingisová a Venus Williamsová.
