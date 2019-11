Jak Nadal padl v Brně. Strašná dřina, říká Novák. Jen on v Davis Cupu skolil legendu

Před více než patnácti lety nastoupil Rafael Nadal na brněnském výstavišti ke svému prvnímu daviscupovému utkání. Sedmnáctiletý klučík tehdy jako lev bojoval proti domácí hvězdě Jiřímu Novákovi. Ale padl 6:7, 3:6, 6:7. Od chvíle, kdy Novákovi u sítě podal ruku, už ale v Davisově poháru dvouhru nikdy neprohrál.

Davis Cup mění podobu, některé jistoty ale zůstávají. Třeba ta, že Nadal v národních barvách neprohrává. Španělská legenda minulý týden v Madridu předvedla další fenomenální jízdu a dovedla domácí výběr k triumfu bez jediné porážky.

A tak jediným mužem, který Nadala v tradiční týmové soutěži porazil, i nadále zůstává dnes čtyřiačtyřicetiletý Jiří Novák.

29:1. Taková je Španělova úchvatná kariérní bilance v Davis Cupu.

"Rozhodně to není tak, že bych to napjatě sledoval a nikomu nepřál, aby Nadala porazil a aby někde zůstalo napsané, že jsem jediný. Takhle to nevnímám," směje se někdejší pátý hráč světového žebříčku během rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nadal ani letos neprohrál v Davis Cupu, takže jste stále jediný. Jaký je to pocit?

Nežiju z minulosti, takže o tom moc nepřemýšlím. Nechci říct, že by to tehdy byla nějaká náhoda, ale on teprve začínal a já byl v nejlepším věku, hrál jsem nejlepší tenis svého života. Je velký rozdíl porazit Nadala tehdy a porazit ho teď, když je tam, kde je. To se opravdu špatně srovnává. A musí se vzít v potaz i to, že některé ročníky Davis Cupu vynechával. Kdyby hrál všechno, určitě by ho porazil i někdo jiný než já.

Skromnost stranou. Jak na výhru, která se odehrála 6. února 2004, vzpomínáte? Jaký jste měl z tehdejšího Nadala pocit, co jste si o něm myslel?

Já jsem ho poprvé potkal asi měsíc předtím, na turnaji v Aucklandu, kde se mi vždycky hodně dařilo. Došel jsem do semifinále a najednou koukám, že hraju proti nějakému juniorovi, nějakému Nadalovi. Viděl jsem ho poprvé v životě. Přišli jsme na kurt a on mi nedal žádnou šanci. (Nadal tehdy Nováka porazil 6:1, 6:3 a postoupil na okruhu ATP do svého prvního finále, kde prohrál se Slovákem Hrbatým, pozn. aut.) Říkal jsem si, tak ten je neskutečný.

O měsíc později jste ale dostal možnost odvety v Davisově poháru. Co bylo v Brně jinak, že jste Nadalovi dokázal porážku vrátit?

Pro mě byl Davis Cup vždycky nejvíc, vždycky se mi v něm dařilo a vždycky jsem se v něm vybičoval k těm nejlepším výkonům. Navíc se v Brně hrálo na strašně rychlém povrchu, což byla dost velká výhoda pro mě. Jak víme, rychlý povrch nebyl úplně Nadalův šálek kávy. I tak to bylo hrozně těžké, strašná dřina. Hráli se dva tie-breaky a rozhodovalo pár míčů.

Dalo se v tu dobu usuzovat, že z Nadala vyroste až takováhle legenda s devatenácti grandslamovými tituly v kapse?

Upřímně řečeno, ani náhodou. V tu dobu pro nás byl absolutní legendou Pete Sampras. Pamatuju si, že tehdy panoval obecný názor, že jeho čtrnáct grandslamů už nikdo nikdo nemůže překonat. A podívejte se. Uběhlo patnáct let a Sampras je najednou v historických tabulkách čtvrtý. Nadal, Federer a Djokovič mají přes 50 grandslamů, což je naprosto neuvěřitelné a nikdo si v tu dobu něco podobného nedokázal představit.

Davis Cup se letos hrál v novém hávu, rozhodovalo se na týdenním finálovém turnaji, hrálo se na dva vítězné zápasy a na dva vítězné sety. Sledoval jste dění v Madridu?

Vlastně jen velmi povrchně, přišlo mi, že ono ani nebylo kde ho sledovat. I v novinách se psalo jen krátce o výsledcích, moc se toho člověk nedozvěděl. I v tom to byl trochu zvláštní turnaj. Paradoxně mnohem víc vidět byly exhibice, které v tu dobu hrály Roger Federer a Alexander Zverev v Jižní Americe. A to hovoří samo za sebe.

Jaký názor tedy na současnou daviscupovou revoluci máte?

Nechci to úplně odsuzovat, on ukáže čas, jestli se to chytí. Ale pro mě je Davis Cup srdcovka a tenhle turnaj mě zatím nepřesvědčil. Pořád je to Davis Cup, ale nedá se to srovnávat s tím, co bylo. Dřív to mělo větší kouzlo, domácí zápasy byly vždycky plné. Teď jsem koukal, že tam na některé zápasy bylo prázdné hlediště. Navíc je to trochu o náhodě, protože stačí vyhrát dva zápasy. Když to bylo na tři dny, faktor náhody se tím vyloučil. Řekl bych, že je teď snazší Davis Cup vyhrát a to mu trochu bere kouzlo.