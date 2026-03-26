„Jak můžete zrovna u ní koukat na statistiky?“ Gauffová odmítá předsudky vůči Muchové

Sotva tu otázku zaslechla, už kroutila hlavou. Američanku Coco Gauffovou čeká ve čtvrtečním semifinále tenisové tisícovky v Miami Karolína Muchová, proti které má neuvěřitelně jednoznačnou bilanci 5:0 na zápasy. O tom ale domácí hráčka nechce ani slyšet.
No okruhu se potkávají už tři roky a vždycky jde o hodně. Dvakrát si proti sobě zahrály o titul, teď podruhé si to rozdají o finále. Každý z pěti vzájemných zápasů skončil stejně, oslavami mladé Američanky.
Ale i když má Gauffová proti Muchové jednoznačnou statistiku, stejně bylo znát, že když jí to po postupu přes Belindu Bencicovou novináři připomněli, začala se ošívat.
„Nikdy o vzájemné bilanci nepřemýšlím, samozřejmě si pamatuji, že vždycky, když jsem proti ní hrála, to dopadlo dobře. Ale viděli jste to letos v Austrálii, tam hrála velmi dobře, ale naštěstí se mi povedlo ji porazit,“ připomněla v rozhovoru pro Tennis Channel Gauffová.
A i na oficiální tiskové konferenci média chtěla vědět, nakolik si s takovou statistikou v zádech na rozjetou Muchovou věří.
„Bude to těžký zápas. Vždyť jak zrovna u také tenistky můžete koukat na statistiky? Snad až na zápas v Cinncinati nebo v Pekingu to v těch ostatních případech mohlo dopadnout na obě strany, byly to vyrovnané bitvy,“ dodala Gauffová.
A současná světová čtyřka není zdravotně úplně stoprocentní, v Indan Wells ji zastavilo zranění ruky, v které jí prý bolest vystřelovala jako ohňostroje.
„Ale je to na dobré cestě, teď to většinou cítím jen při některých úderech. Dnes jsem si ve třetím setu vzala prášek a bylo to dobré. Určitě jsem na tom lépe než v Indian Wells, dokud to neovlivňuje mou hru, tak je to v pohodě,“ uvedla.
Sama vnímá, že už v tuto chvíli jede nad plán. Miami se jí totiž nikdy pořádně nedařilo. Do poslední osmičky se tu dostala poprvé v kariéře, teď k tomu přidala semifinále.
„Na titul nemyslím, na to jsem odehrála už hodně semifinálových zápasů, abych věděla, že odtud je k trofeji pořád hodně daleko. Asi bych si nevsadila, že zrovna tady se mi poštěstí jít takhle daleko, ale beru to,“ dodala dvaadvacetiletá tenistka.
Bitva proti Muchové je na programu zhruba od čtvrteční 20. hodiny středoevropského času.
