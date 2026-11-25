Ještě před pár měsíci se zdálo, že se podobný případ nemůže opakovat. Přesto francouzský tenista Arthur Rinderknech čelí stejnému obvinění jako Markéta Vondroušová. Podle deníku L'Équipe se někdejší 24. hráč světa v červnu také odmítl podrobit dopingové kontrole a hrozí mu čtyřletý trest.
Od konce dubna letošního roku byl případu české wimbledonské šampionky plný tenisový svět. Už podle prvních zpráv bylo jasné, že rodačce ze Sokolova hrozí maximální trest, tedy čtyřletý zákaz činnosti, který na konci června i dostala.
Přesto se podle francouzského deníku L'Équipe Rinderknech lapil do stejné sítě. Na začátku června ho v Bretani zastihla neohlášená dopingová kontrola.
Údajně byl zrovna na odchodu z domu a komisaři argumentoval tím, že spěchá na vlak a odmítl odevzdat vzorek. Aby se kontrolora zbavil, podepsal mu i formulář o odmítnutí kontroly, podobně jako česká tenistka.
V září ho Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu informovala o tom, že je vyšetřován a hrozí mu stejný trest jako Vondroušové.
„Obvinění odmítám a požádal jsem, aby případ přezkoumal nezávislý tribunál, na což mám právo. Nikdy jsem žádnou zakázanou látku neužil a jsem pyšný na to, co jsem v tenise dokázal. Budu očištěn,“ napsal na instagramu Rinderknech.
V tenisové světě jeho kauza vyvolala velký rozruch a hvězdný Francouz to pořádně schytává.
„Jak může být někdo tak hloupý a udělat stejnou chybu, když známe precedens Vondroušové?,“ napsala na síti X pod příspěvek deníku L'Équipe uživatelka Jess.
Rinderknech ovšem v té době nemohl tušit, zda Vondroušová zmiňované čtyři roky dostane, ty česká tenistka vyfasovala až na konci června a nyní čeká, jak dopade odvolání u CAS.
Jednatřicetiletý Francouz si podle francouzských médií neuvědomoval, že bude jeho střet s komisařem klasifikován jako odmítnutí a ne jako zmeškání kontroly, které může propásnout celkem dvakrát, než přijde automaticky trest. Problém ovšem je, že ho komisař fyzicky zastihl na místě a sám písemně odmítl.
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