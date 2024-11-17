Krejčíková drásala projevem, slzy tekly i Navrátilové. Tenis chtěl povstat proti Číně

Když se před letošním Turnajem mistryň připomínaly nejlepší okamžiky posledních ročníků, tenhle ve výčtu nemohl chybět.
Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková v roce 2021 ovládly na prestižním závěrečném podniku sezony čtyřhru a první jmenovaná poté na slavnostním ceremoniálu upoutala pozornost svou netradiční řečí.
Tehdy pětadvacetiletá tenistka rozplakala nejen trofej předávající Navrátilovou a svou spoluhráčku Siniakovou, její projev rezonoval i mezi nestrannými sportovními fanoušky na sítích.
"Měli jsme velmi statečné studenty a občany, kteří vyšli do ulic a demonstrovali. A díky nim a jejich oběti moje generace teď může žít v krásné zemi bez omezení a svobodně," řekla Krejčíková 17. listopadu 2021 za potlesku tribun a zmínila případ Navrátilové.
"Byla donucena emigrovat z Československa kvůli režimu, který tam byl. Muselo být příšerné, když se musela rozhodnout odejít. Měla kuráž a byla tak vnitřně silná, že to dokázala. Přestože pak nebyla v Česku a byla daleko od rodičů a svých nejbližších, tak se s tím dokázala vypořádat a stala se z ní úžasná legenda a úžasný člověk. Moc si jí za to vážím," vyprávěla Krejčíková.
Očividně přitom bojovala s trémou a vlastními zjitřenými emocemi.
"Byla jsem z toho hodně nervózní. Bylo těžké, abych to v angličtině nepokazila, aby tomu lidi rozuměli. Byla jsem ráda, že se mi to podařilo a reakce byly pozitivní. Je důležité si připomínat, že to dřív nebylo úplně jednoduché. A je pěkné připomenout to i lidem mimo Česko," vysvětlila.
Shodou okolností projev české tenistky zapadl do kontextu tehdejšího krátkodobého "boje" světového tenisu proti čínskému režimu.
Čerstvě se tehdy řešil znepokojivý případ bývalé tenistky Pcheng Šuaj, která obvinila někdejšího čínského vicepremiéra ze sexuálního napadení a následně byla delší dobu považována za nezvěstnou.
Tlak na Čínu tehdy sílil a tenisová komunita se na sociálních sítích spojila do jednolitého šiku, fotka rozesmáté tenistky s hashtagem WhereisPengShuai v tu dobu zaplavila především Twitter.
Slova Krejčíkové proto byla velkou částí tenisové obce vnímána i v této souvislosti.
"Momentálně netušíme, kde se Pcheng Šuaj nachází. Ale tahle řeč budiž připomínkou a nadějí, že věci se v budoucnu mohou změnit," uvedl tehdy slavný Brit Andy Murray a sdílel projev české tenistky.
Nebyl sám. České šampionce zatleskal i bývalý americký hráč a úspěšný trenér Brad Gilbert a jeden z nejsledovanějších tenisových novinářů, Ben Rothenberg z New York Times, zase prohlásil:
"S přihlížející Navrátilovou zazněla drásavá slova od Barbory Krejčíkové. O tom, jak moc se zlepšil život Čechů po pádu komunismu v roce 1989. Záměrně či nikoli, tenhle vzkaz perfektně sedne k současnému povstání ženského tenisu proti Komunistické straně Číny."
Povstání ale bylo příliš silným slovem.
Ano, organizace WTA dokonce prostřednictvím svého prezidenta Steva Simona hrozila, že pokud nedojde k ujasnění a svobodnému vyšetření kauzy Pcheng Šuaj, stáhne z čínského území všechny své turnaje, i když tím přijde o obrovské finanční prostředky.
To se poté skutečně stalo, ovšem jen symbolicky, na jednu sezonu, v níž by konání podzimních čínských turnajů stejně komplikovala pandemie koronaviru.
V roce 2023 se WTA do Číny pokorně vrátila, i když čínská strana nesplnila ultimátum, kterým bylo osobní setkání tenisových funkcionářů s bývalou hráčkou. Ta jen přes média vzkázala, že šlo pouze o nedorozumění.