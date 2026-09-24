„Jak je tohle vůbec možné?“ Bejlek v Billie Jean King Cupu udivuje, i když nehraje

Není pochyb o tom, že prožívá životní sezonu. Jenže to platí nejen o Sáře Bejlek, ale o všech hráčkách, které kapitánka Barbora Strýcová svolala pro finále Billie Jean King Cupu. A tak nejmenší z českých tenistek zůstává v záloze pro další boje, ovšem přesto už v Číně pořádně zazářila.
Dvě hrály finále Wimbledonu, další ovládla dva turnaje WTA a ta poslední je neohroženou deblovou královnou. V téhle společnosti se dostat na kurt při boji o stříbrnou trofej není snadné.
A to všechno přesto, že se dvacetiletá česká levačka letos také pořádně vytáhla.
Vyhrála turnaj z kategorie WTA 500, porazila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a vydrápala se do nejlepší světové třicítky.
V první řadě je ale nadšená, že se do týmu pro finále na poslední chvíli vůbec dostala.
„Být součástí reprezentace je skvělé, nádherné. S Bárou jsme byly v kontaktu už během US Open. Když jsem se dozvěděla, že jsem v nominaci, hned jsem říkala, že to beru, že pojedu. Sice jsem přijela rovnou z turnaje, ale únavu v téhle společnosti vůbec necítím,“ citoval Bejlek Tenisový svět.
Do zápasu proti Velké Británii naskočily Marie Bouzková a Linda Nosková, benjamínek týmu tak zatím tráví čas na lavičce jako divák nebo je součástí sparingů. Sledování starších a zkušenějších spoluhráček je pro ni inspirativní.
„Na druhou stranu jsme všechny už na té nejvyšší úrovni, a tak se plány a procesy zase tolik neliší, je to podobné,“ dodala.
I když se na kurtu v ostrém zápase zatím neobjevila, stejně na sebe už v čínském Šen-čenu strhla pozornost.
Zapojila se totiž v rámci mediálních povinností do tvorby některých videí na sociální sítě a kolegyně Karolína Muchová například zjistila, že Bejlek měří 163,5 centimetru, přitom v některých databázích WTA u mladé Češky nadále svítí výška pouhých 157 centimetrů.
Větší poprask způsobil její odhad času. Se svými kolegyněmi totiž měla soutěžit v tom, kdo nejpřesněji odhadne tři vteřiny a zastaví včas časomíru. A právě Bejlek to trefila na setiny přesně, dokonce dvakrát za sebou.
„Jak je tohle možné?“ neudržela se dokonce Bouzková, když viděla přesnou ruku krajanky.
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