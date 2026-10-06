Jak je tohle možné? Klepala se, spasila ji cola. Svět opěvuje „fenomenální“ Muchovou

Tenis letos nezažil mnoho epičtějších zápasů, než jaký v Pekingu nabídly světu Karolína Muchová s Naomi Ósakaovou. Na osmifinálový duel již tradičních rivalek se valí obdivné ohlasy, kterým vévodí podiv nad tím, jak mohla Češka sužovaná očividnou ztrátou energie tuhle složitou bitvu nakonec překlopit na svoji stranu. Samostatnou kapitolou je velkolepá statistika, která prakticky nemá srovnání.
Proti výborně hrající japonské šampionce musela sáhnout až na dno sil. Ale dokázala to.
Spektakulární osmifinále „tisícovky“ v Pekingu Muchová ovládla za dvě hodiny a 52 minut po setech 7:5, 1:6, 7:6 (9:7), když v závěru proměnila svůj až devátý mečbol. Dohromady nasázela 52 vítězných míčů.
Ve všech třech setech musela dohánět ztrátu brejku. Dva z nich silou vůle otočila.
„Fenomenální Muchová. Poráží Ósakaovou v neuvěřitelném utkání, které mohlo dopadnout jakkoli,“ napsala v reportáži asociace WTA a vyzdvihovala odolnost české hvězdy, kterou v průběhu extrémního utkání evidentně něco trápilo.
„To byl ale zápas,“ vydechl respektovaný novinář José Morgado na sociální síti X. „Epická bitva,“ přidal se polský reportér Zelislav Zyzynski.
„Upřímně jsem ani nevěřila, že ten zápas dokončím,“ řekla Muchová v rozhovoru přímo na kurtu.
„Bylo tam tolik mečbolů, ani nevím kolik. Po každém jsem si říkala: Dobře, jdu do toho. Ale ona pak pokaždé hrála skvěle a jistě a nedělala chyby, na rozdíl ode mě, bohužel. Úplně jsem se klepala,“ přiznala světová osmička, která po postupu do čtvrtfinále sahá po místence na prestižní Turnaj mistryň.
Čerstvá šampionka Poháru Billie Jean Kingové působila ve třetím setu vyčerpaně, mezi jednotlivými výměnami se jen ztěžka ploužila po kurtu ve snaze ušetřit každý kousíček sil.
Pomáhala si banánem a dokonce si speciálně vyžádala sladký šumivý nápoj.
Právě cola v její ruce zaujala čínského moderátora, který se Muchové optal, zda ji plechovka nezdravého moku dovedla k famóznímu triumfu.
„Myslím, že ano,“ rozesmála Češka publikum. „Od chvíle, co jsem si usrkla, jsem znovu začala vyhrávat gamy na svém servisu. Ano, bylo to super. Chutnalo to skvěle,“ usmívala se Muchová.
V osmém vzájemném duelu během jejich šestileté rivality navázala Muchová na dvě letošní vítězství na trávě a zlepšila bilanci proti Ósakaové na 5:3. Na venkovních tvrdých površích je nyní bilance vyrovnaná 2:2. Češka tentokrát uspěla navzdory tomu, že v součtu vyhrála o devět výměn méně než soupeřka.
Muchová si zajistila postup do svého čtvrtého čtvrtfinále na turnajích kategorie WTA 1000 nebo vyšších v této sezoně. Předtím se dostala k titulu v Dauhá, do finále Wimbledonu a do semifinále v Miami.
Nevídanou letošní statistiku, o které nyní s obdivem referuje tenisový svět, navýšila na 33:0. Pokud totiž vyhrála první set, zatím ani jediný z 33 zápasů neprohrála. V roce 2026 vyhrála všech osm tie-breaků a dokonalá je tím pádem i ve vypjatých tie-breacích třetích setů: 3:0.
Finalistka pekingského podniku z roku 2024 se ve čtvrtfinále utká s krajankou Nikolou Bartůňkovou.
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