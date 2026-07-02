Já tu holku snad přitahuju, lamentovala Krejčíková. Pak se divila, proč Britové jásali

Jeden mečbol za druhým mizel v dálce. Až sedmička přinesla Barboře Krejčíkové štěstí. V možná nejdramatičtějším zápase třetího hracího dne tenisového Wimbledonu porazila úřadující šampionku French Open Mirru Andrejejvovou. Po třísetové bitvě Češka neskrývala překvapení nad tím, kolikrát už s mladou Ruskou hrála.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Opět vstoupila na centrální dvorec All England Clubu, kde před dvěma lety zvedla nad hlavu nejvzácnější trofej kariéry.
To ale neznamená, že by se jí nějak roztřásla kolena nostalgií, v bitvě s pátou nasazenou hráčkou turnaje věděla, co ji čeká.
„Mirra je prostě těžká soupeřka, velká bojovnice, musela jsem být připravená na boj do posledního míče,“ přiznala.
I tentokrát se před ní podařilo utajit jméno soupeřky až do snídaně v den zápasu, kdy si dělala dvě vajíčka. Když slyšela, že bude hrát právě s mladou Ruskou, proběhlo jí hlavou, kolikrát s ní už za poslední dobu hrála.
„Ona je na okruhu kolik, tři roky? A já s ní hrála už pětkrát, vždyť to je jako bych ji přitahovala,“ nechápala Krejčíková.
Od zahraničních novinářů okamžitě přiletěla otázka, jestli strategie, kterou během dne s týmem připravili, opravdu tak zafungovala.
„Já tady nebudu nahlas říkat mou strategii. Jsem přesvědčená, že to není první, ani poslední zápas, který jsem s Mirrou hrála,“ culila se Krejčíková.
Po šesti neproměněných mečbolech jí zápas vzal spoustu psychických i fyzických sil. V druhém setu ji dokonce píchalo v boku.
„Je to složitější. Jak jsem byla před čtrnácti dny nemocná, špatně jsem dýchala, kašlala a do toho se snažila trénovat, takže jsem tak trochu celá zatuhla. Teď na tom pracujeme, abychom to zlepšili, ale chce to čas,“ vysvětlila.
I když jí v koncovce unikal jeden mečbol za druhým, stejně prý věřila, že jeden promění.
„Samozřejmě mě mrzelo, že jsem nedoservírovala. Ale byly tam těsné míčky. Jednou nevyšlo prasátko. Ale já věřila, že když ji budu tlačit, že ji můžu zase brejknout, že ve výměně jsem lepší a že i na ni je velký tlak, protože ten poslední gem potřebuje vyhrát,“ uvedla Češka.
V třetím setu musely obě hráčky někdy i zpomalit přípravu na servis, protože diváci spolu s tímto zápasem prožívali souběžně hrající zápas Anglie na mistrovství světa ve fotbale.
Tým Albionu prohrával 0:1 s Kongem a během rozhodující sady Harry Kane dvěma góly otočil skóre, což diváci ocenili jásotem.
„Cože? To nebyla reakce na nás? Já myslela, že to tleskali nám. Popravdě vůbec nevím, že se tou dobou hrál nějaký zápas,“ nechala se slyšet tenistka z Ivančic.
V třetím kole čeká Krejčíkovou národní derby proti Nikole Bartůňkové.
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