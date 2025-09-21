Zlatá obhajoba. Italské tenistky zase vyhrály Pohár Billie Jean Kingové

Zopakovat vítězství zvládly jako první po českých tenistkách, které triumfovaly dokonce třikrát v řadě v letech 2014 až 2016. Rozhodující druhý bod získala Jasmine Paoliniová.
Italky se ujaly vedení zásluhou Elisabetty Cocciarettové, která zdolala Emmu Navarrovou dvakrát 6:4.
Světová osmička Paoliniová pak přehrála Jessicu Pegulaovou po setech 6:4, 6:2. Neoblíbenou soupeřku zdolala v šestém vzájemném utkání poprvé.
Na řadu už za rozhodnutého stavu nepřišla čtyřhra, pro niž měly Italky připravený zlatý olympijský pár Paoliniová, Sarra Erraniová. V týmu USA na šanci čekala mimo jiné Taylor Townsendová, deblová partnerka Kateřiny Siniakové.
Výběr kapitánky Tathiany Garbinové byl v soutěži ve finále potřetí v řadě. V roce 2023 ještě Italky proti Kanadě neuspěly, vloni už proti Slovensku slavily vítězství rovněž hned po dvouhrách.
Američanky nevyužily možnost rozšířit svou rekordní sbírku o 19. titul. Na další vítězství čekají od roku 2017.
Finále tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Šen-čenu:
Itálie - USA 2:0
Cocciarettová - Navarrová 6:4, 6:4, Paoliniová - Pegulaová 6:4, 6:2.
