Skvělý Anderson v nekonečné bitvě přemohl Isnera a bude hrát o wimbledonský titul

Jihoafrický tenista Kevin Anderson porazil v semifinále Wimbledonu Američana Johna Isnera po setech 7:6, 6:7, 6:7, 6.4 a 26:24.

Londýn - Tenista Kevin Anderson se po nejdelším semifinále Wimbledonu v historii dostal poprvé v kariéře na londýnské trávě do boje o titul. Jihoafričan zdolal v dnešním semifinále Američana Johna Isnera 7:6, 6:7, 6:7, 6:4 a v pátém setu až 26:24 po šesti hodinách a šestatřiceti minutách.

Druhý finalista vzejde ze souboje světové jedničky Rafaela Nadala ze Španělska s trojnásobným vítězem turnaje Srbem Novakem Djokovičem.

Anderson, překvapivý čtvrtfinálový přemožitel obhájce titulu Rogera Federera, nastřílel v utkání 49 es a dohromady 118 vítězných úderů. V grandslamovém finále je podruhé v kariéře, loni neúspěšně hrál o titul na US Open.

"Jsem ve finále Wimbledonu, to je sen a doufám, že se do neděle dám nějak dohromady," řekl Anderson. "Stálo by za to uvažovat na grandslamech o změně. Na konci člověk ani nemá síly cítit se dobře," naznačil Anderson, že by měli organizátoři velkých turnajů diskutovat o zavedení tie-breaku i v páté sadě.

První tři sety servismanů rozhodly tie-breaky. Nejdříve se v něm radoval Anderson 8:6, ale poté dvakrát uspěl Isner, nejprve poměrem 7:5 a poté 11:9. Ve třetím setu ale dokázal Jihoafričan po brejku z deváté hry srovnat stav setů na 2:2.

V dramatické páté sadě měl o trochu navrch Anderson, brejkboly ale dlouho nedokazál využít. Za stavu 17:17 vedl při podání Isnera 40:15, ale Američan vytáhl své jednapadesáté a dvaapadesáté eso a udržel se ještě v utkání.

Po šesti hodinách byl v pátém setu stav 20:20. Anderson pak měl čtyřikrát po sobě při podání soupeře vedení 30:0, ale brejk získal až na 25:24. Před jeho závěrečným servisem obecenstvo bouřilo, ale Anderson situaci zvládl.

"Nevím, co říct. Bylo to namáhavé pro nás oba. Nejlepší by byla remíza, ale někdo musí vyhrát. John je skvělý chlap a je mi ho líto," řekl Anderson.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 34 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Anderson (8-JAR) - Isner (9-USA) 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Rosloská, Spearsová (Pol./USA) 7:5, 6:4, Peschkeová, Melicharová (12-ČR/USA) - Dabrowská, Sü I-fan (6-Kan./Čína) 6:3, 4:6, 7:5.

Smíšená čtyřhra - semifinále:

Melicharová, Peya (11-USA/Rak.) - Srebotniková, Venus (9-Slovin./N. Zél.) 6:4, 6:4, Azarenková, J. Murray (Běl./Brit.) - Dartová, Clarke (Brit.) 6:2, 6:2.