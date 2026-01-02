Invazi českého tenisového mládí zachytil i New York Times. Tyhle talenty letos sledujte

Ukazují na to všechna fakta. Nový tenisový rok bude ve znamení českého mladí. Projděte si, která jména na okruhu WTA a ATP se letos vyplatí ledovat.
Linda Nosková
Jestli naváže tam, kde končila sezonu, má se český tenis nač těšit. Přerovská tenistka vykročí do nového roku jako světová třináctka. Osvěžila tým o trenéra Lukáše Dlouhého a ve 21 letech bude útočit na první desítku žebříčku.
Zatímco v první polovině loňské sezony ještě bojovala s výkyvy výkonnosti, na asijské šňůře ukázala, že se může měřit s těmi největšími jmény světového tenisu.
Tereza Valentová
Kometa loňské sezony. Hráčka TK Sparta Praha vystřelila mezi elitu, aktuálně ji najdeme na 60. místě rankingu. I u ní čeští fanoušci doufají, že naváže na formu z podzimu, kdy si zahrála finále turnaje v Ósace.
Na grandslamech agresivně hrající tenistka potrápila šampionky kalibru Coco Gaufové nebo Jeleny Rybakinové.
Že je v její hře velký potenciál si všimla i světová média. „Tuhle holku sledujte, zapamatujte si to jméno,“ napsal o ní v létě americký deník The New York Times.
Laura Samson
V první polovině roku se trochu trápila kvůli zranění, ale ke konci sezony už zase dokazovala, proč platí za jeden z největších českých talentů posledních sezon.
Vyhrála titul na podniku ITF v Heraklionu, zahrála si semifinále a čtvrtfinále na turnajích WTA 125 a nyní už klepe na dveře druhé stovky. V této sezoně by se tak už měla objevovat minimálně na grandslamových kvalifikacích.
Tenistka z Říčan v příštím roce oslaví teprve 18. narozeniny. Odmalička vzhlíží herním stylem k Dánce Caroline Wozniacké.
Jakub Menšík
O talentu dvacetiletého českého mladíka už ví celý svět poté, co v březnu překvapil titulem na Masters v Miami. V roce 2026 ho tak čeká obhajoba spousty bodů.
Po životním úspěchu si prožil herní krizi, ale v závěru roku už se naladil zlepšeným výkonem v Davis Cupu a novou sezonu chce nastartovat v United Cupu po boku další české šampionky Barbory Krejčíkové.
Lucie Havlíčková
Na rok někdejší juniorská šampionka French Open úplně zmizela ze světa tenisu. Dokonce si přivydělávala jako baristka v kavárně. V létě se ale vrátila a to s fazónou, jako by si ani žádnou přestávku nedala.
Na turnajích ITF posbírala spoustu bodů a momentálně už je ve třetí stovce žebříčku.
Brzy jednadvacetiletá tenistka hrála v roce 2025 do poslední chvíle, takže si dá v lednu pauzu, během které se připraví na jarní šňůru zápasů.
Jana Kovačková
Velký příslib českého tenisu, i když zatím ještě hlavně juniorka. V 15 letech vyhrála na posledním Zlatém kanárovi kategorii Talent roku.
A není divu. V uplynulé sezoně už porážela dospělé hráčky. Maminka trenérka o ní s oblibou říká, že si svou šikovnost na kurtu někdy kazí špatným nastavením hlavy. Že je během hry příliš negativní.
Ale už začala spolupracovat i s mentálním koučem Marianem Jelínkem a má tedy slušně našlápnuto, aby odbourala i tuto slabinu.
Alena Kovačková
To její o dva roky starší sestra je zkušenostmi už přeci jen o něco dál, i když v juniorském žebříčku je dělí jen dvě příčky a stejně jako její sestra a parťačka z vítězného deblu na US Open je v první desítce dívčího rankingu.
Na kontě už má i titul z juniorské wimbledonské čtyřhry.
Letos už by by se měla víc ukazovat na dospělých podnicích a posunout se z hrany šesté světové stovky mnohem výš.
Nikola Bartůňková
Velká aspirantka na posun do první stovky. Tenistka I.ČLTK se oklepala z dopingového trestu a opět ukázala pestrost své hry. Skvělé výsledky ji katapultovaly na 126. příčku, takže k místům mezi elitou opravdu nemá daleko.
Jejím prvním turnajem bude Canberra a pak už kvalifikace Australian Open.
Vendula Valdmannová
V uplynulé sezoně definitivně ukončila juniorskou kariéru a to hned deblovým wimbledonským titulem. Podívala se teda na večeři šampionů a vyfotila se s Igou Šwiatekovou.
Teď už ale tenistka z Havířova myslí na to, jak nejlépe zvládnout přesun mezi dospělé. V závěru sezony si slušnými skalpy na akcích v Dubaji zajistila posun těsně za třetí stovku žebříčku.
Hráčka, kterou leckdo přirovnává k Barboře Strýcové, nejen herním stylem ale i náturou, chce nyní zapracovat na servisu a poskočit na příčky zaručující grandslamové kvalifikace.
Sára Bejlek
Podsadité tenistce už se průnik do první stovky povedl v loňském roce a v tom letošním bude chtít 92. příčku jen a jen vylepšovat.
Skvělým pohybem po dvorci trápila soupeřky především na turnajích z kategorie WTA 125, novou sezonu začíná už ale zostra na podniku v Aucklandu, pak zkusí kvalifikaci v Hobartu a následně u startuje v hlavní soutěži Australian Open.
Dalibor Svrčina
Dvakrát se propracoval k zápasu s Daniilem Medveděvem, porazil hvězdného Itala Mattea Berrettiniho zadařilo se mu i na challengerech, a tak není divu, že také pronikl do top 100 ATP.
Třiadvacetiletý tenista se s tím ale nehodlá spokojit. Přes zimu se soustředil na to, aby nabral svalovou hmotu, zapracoval na servis a byl ještě víc konkurenceschopný těm nejlepším hráčům světa.
Sezonu zahajuje v české reprezentaci na United Cupu.
Maxim Mrva
Osmnáctiletý tenista z Prostějova se letos naplno vrhne mezi dospělé. Jako o nebroušeném diamantu se o něm mluví už dlouho. Však si zkraje roku vyzkoušel i reprezentační zápas v duelu s Koreou.
Má pověst rebela a šoumena, který na kurtu rád baví sebe i fanoušky.
Zatím mu patří pozice ve čtvrté stovce žebříčku, ale dá se očekávat, že pokud bude zdraví a udrží výkonnost, půjde letos výš.
Petr Brunclík
Šikovný levák a v devatenácti letech další příslib budoucnosti, který momentálně dotírá na třetí stovku žebříčku.
V příštím roce bude potřebovat posbírat body na challengerech, aby se dostal do grandslamových kvalifikací. Sezonu by měl zahájit na konci ledna v Manamě.
