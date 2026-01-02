Přeskočit na obsah
Tenis

Invazi českého tenisového mládí zachytil i New York Times. Tyhle talenty letos sledujte

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Ukazují na to všechna fakta. Nový tenisový rok bude ve znamení českého mladí. Projděte si, která jména na okruhu WTA a ATP se letos vyplatí ledovat.

Linda Nosková

Linda Nosková

Jestli naváže tam, kde končila sezonu, má se český tenis nač těšit. Přerovská tenistka vykročí do nového roku jako světová třináctka. Osvěžila tým o trenéra Lukáše Dlouhého a ve 21 letech bude útočit na první desítku žebříčku.

Zatímco v první polovině loňské sezony ještě bojovala s výkyvy výkonnosti, na asijské šňůře ukázala, že se může měřit s těmi největšími jmény světového tenisu.

Chuť na dezert není selháním, ale přirozeným důsledkem toho, jak funguje naše tělo i mozek. Ilustrační foto

Jak to, že vždy máme místo na dezert? Vědci znají odpověď

Známe to téměř všichni. Po vydatném obědě se opřeme do židle, cítíme se plní a jsme si jistí, že další sousto už nepřipadá v úvahu. Jenže pak přijde otázka „kdo si dá dezert?“ – a najednou se zdá, že by se do nás přece jen něco sladkého ještě vešlo. Jak je možné, že vždycky máme místo na dezert? Podle vědců nejde o slabou vůli ani výmluvu.

„Než jsem svého dnes už manžela potkala, musela jsem udělat asi milion a půl kroků,“ směje se Petra.

Milion a půl kroků pro jedno „ahoj“. Na Stezce Českem lásku nehledali, ale našli

„Než jsem svého dnes už manžela potkala, musela jsem udělat asi milion a půl kroků,“ směje se Petra, která vyrazila na Stezku Českem kvůli změně v životě – a našla na ní víc, než čekala. Dva páry, dvě setkání na dálkové trase a důkaz, že láska přijde někdy tam, kde ji nečekáte – a dokonce i když ji ani nehledáte. Jak se na Stezce Českem krok za krokem rodí láska na celý život?

