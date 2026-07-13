Introvertní „Češka z lesa“ senzací. Jak vzácná autenticita Noskové oslnila svět

Během čtrnácti pohádkových londýnských dnů Linda Nosková okouzlila svět tenisu nejen špičkovou hrou, ale i svou osobností. Introvertní dívka, která "vyrůstala v lese" a v abnormálně skromných poměrech, je v jednadvaceti letech wimbledonskou šampionkou.
Ještě před týdnem platila za nenápadnou, introvertní hráčku, o níž toho širší tenisové publikum mnoho nevědělo.
„Nepochází z velkého města, vyrostla ve skutečně malém městečku někde v lese. V současné ženské elitě není tenistka, o které by toho lidi věděli méně než o ní,“ podotkl renomovaný tenisový novinář Jon Wertheim v pořadu Served Andyho Roddicka.
Slavný Američan, bývalý první hráč světa, jednoznačně souhlasil. „To už ale dlouho platit nebude,“ dodal vzápětí Wertheim.
„Její hra je totiž nesmírně zajímavá a ona sama také. Vůbec se nebojí projevit,“ uvedl.
Vyzdvihl vzácnou autenticitu Lindy Noskové a zastavil se mimo jiné u piercingu v nose, který se na Wimbledonu stal poznávacím znakem české tenistky.
„To je takzvaný septum piercing. To tu ještě nebylo, nebo aspoň nevím o žádném jiném špičkovém tenistovi, který by něco takového měl,“ uvedl zkušený reportér.
Z amerického tenisového prostředí nebyl sám. O hře Noskové, ale také o jejím piercingu s nadšením vyprávěl bývalý hráč Sam Querrey.
„Dejte pozor, Nosková je tady. Do míče se opírá neuvěřitelnou silou. Nějakou dobu jsem byl její tajný fanoušek, teď jsem její fakt velký fanoušek. Patří mezi několik hráček, které mají na to vyhrát Wimbledon,“ upozornil v podcastu Nothing Major už v prvních fázích Wimbledonu.
Jeho předpověď se vyplnila. Stejně jako došlo na slova jeho krajanky Jessicy Pegulaové, která po své porážce ve čtvrtfinále Wimbledonu s Coco Gauffovou na tiskovce jen tak mimochodem prohlásila:
„Měla jsem nejlepší travnatou sezonu kariéry. V Berlíně jsem došla do finále, porazila jsem výborné travařky a prohrála jsem až s Noskovou. S Noskovou, která dost možná bude hrát finále i tady. Hraje fantasticky.“
Až s údivem mluvily o tenisu jednadvacetileté valašské dívky během turnaje soupeřky, které nechávala za sebou. A v závěru Wimbledonu se ve světě rozplynula i zmíněná nenápadnost Noskové mimo kurt.
Češka si najednou získávala davy nových fanoušků svou osvěžující opravdovostí, přirozeným vystupováním i pohotovostí a nenuceností, s jakou dokázala absolvovat celou řadu mediálních povinností v angličtině.
„Myslím, že by to mohlo být pivem,“ odrovnala legendárního Johna McEnroea poté, co se Noskové zeptal, jak si vysvětluje neustále se opakující úspěchy českého tenisu na Wimbledonu.
Podobných okamžiků začalo zejména před finále přibývat.
Znovu se připomínalo její působení po minulé sezoně, kdy místo dovolené v luxusním resortu pomáhala jako dobrovolnice ve škole na Zanzibaru, i její dlouhodobé zaujetí pro přírodu a ekologii.
Takřka virálními se staly záběry z jejího projevu po postupu do finále. Internetem létalo hned několik úryvků.
„Ale jo, nebylo to špatné,“ předstírala znudění v odpovědi na otázku, jaký byl její první zápas kariéry na proslulém Centre Courtu.
„Co říct ke Karolíně. Je to velká bojovnice a neuvěřitelná hráčka. Ale především je to skvělý člověk. Jsem moc ráda, že si své první finále zahraju právě s ní,“ dojala popisem své finálové soupeřky.
Publikum rozesmála také upřímností, s níž mluvila o své pověrčivosti.
„Ani nemůžu začít jmenovat, co všechno dodržuju. Ne, to opravdu nechcete vědět, je to tak dvacet třicet věcí za den. Je to nemoc.“
Byla to jen předzvěst nevídané finálové horské dráhy emocí.
Nosková zahájila sobotní boj o titul ve stylu ledové královny. Vypadalo to na jednoznačné finále bez zápletky, jenže za stavu 6:2, 5:2 se začal rodit obrat.
Neproměnila pět mečbolů a její klid byl ten tam. Nezvykle se rozčilovala, zacpávala si uši, aby neslyšela jásot publika na Centre Courtu, lačnícího po pořádném dramatu.
Přikryla si hlavu ručníkem a najednou vypadala zlomeně. O to působivější byl způsob, jakým se po pár minutách strávených v útrobách stadionu vrátila do zápasu. Jako by se vůbec nic nestalo.
Finálový spektákl nakonec Nosková znovu obrátila ve svůj prospěch a světové publikum bylo z českého souboje o titul u vytržení.
Obrovskou měrou k tomu přispěla i Muchová. Kdyby nedokázala finále zdramatizovat, měl by jeho příběh o poznání méně napětí.
Dokonalou tečku přinesl závěrečný ceremoniál. Projevy Muchové i Noskové doslova braly dech kombinací humoru, autenticity a silných emocí. Nová šampionka Wimbledonu dohnala celý stadion k slzám, když poslala poděkování k nebi své zesnulé mamince.
„Naprosto mě uchvátila její mentální odolnost. Bylo to opravdu šílené. A nakonec nás všechny rozplakala,“ psala na sociální síti X někdejší finalistka Wimbledonu Eugenie Bouchardová.
Zmíněná světová čtyřka Pegulaová znovu potvrdila své sympatie k Noskové a video s věnováním zesnulé mamince sdílela pouze s emotikonem srdce.
Emoce, které Nosková vyvolala, vyzdvihla i legendární Pam Shriverová. „Byly to dva projevy na jedničku s hvězdičkou. Nosková nás všechny dojala. Nedokážu si představit, že by někdo neměl rád tenhle sport,“ psal Wertheim.
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