Introvert Nosková? Je to dobře, líčí kouč. Útok na desítku může přijít nečekaně brzy

Moc toho nenamluví, ale na kurtu se s tenistkami zrovna nemazlí. Linda Nosková se postupnými krůčky blíží první desítce žebříčku. Přijít to může už velmi brzy. Pomoct jí k tomu může její šťastná povaha, kterou v ní vidí její trenér Lukáš Dlouhý.
Loni to na oranžově drti od tenistky z Valašska nebyla zrovna přehlídka dokonalosti. V Madridu už své loňské maximum vyrovnala, v Římě obhajuje také jen třetí kolo a v Paříži se před rokem loučila už po prvním zápase.
To ale znamená, že v následujících týdnech může z antuky zvednout pořádnou porci bodů. Ve španělské metropoli a stejně tak další týden v Římě se hraje o rovnou tisícovku, na grandslamu o dvojnásobek.
Momentálně by jí ze 13. místa k posunu do elitní top 10 stačilo 700 bodů. A v Madridu začala slibně. Kolumbijku Emilianu Arangovou vyřídila hladce 6:3, 6:2.
„Potřebuje ještě trochu zvednout konzistenci výkonů, aby povedených turnajů nebylo osm za sezonu, ale ještě třeba o tři čtyři víc a bude tam,“ nechal se v rozhovoru pro Canal+ Sport slyšet jeden z trenérů Noskové Lukáš Dlouhý.
Podle něj jednadvacetiletá tenistka postupně dozrává a přichází si na to, co jí v tenise vyhovuje, kde jí to sedí a na čem ještě potřebuje zapracovat.
„Je to šťastná povaha, vůbec nic neřeší, co zrovna obhajuje za body, žádný tlak, prostě jde hrát v ten daný moment, když prohraje, tak se nic neděje, druhý den se jde zase trénovat a prostě až to přijde, tak to přijde,“ vysvětluje Dlouhý.
Na druhou stranu je to vyhlášená introvertka, ke které si musí trenéři najít cestu a systém komunikace.
„Já s tím ale problém nemám. Naopak si myslím, že to je dobře, že v dnešní době není zas tak dobré se každému se vším svěřovat a být otevřený, nikdy nevíte, kdo toho nějak zneužije. Přijde mi fajn pustit ostatní jen tam, kam chcete,“ dodal Dlouhý.
V této sezoně se jí každopádně postupný posun vzhůru daří, na kontě má 14 výher a jen sedm porážek.
„Dokáže vyhrávat velké zápasy, to už jsme v minulosti všichni viděli. Je svá a je to perfekcionalistka, prostě hraje některé věci tak dlouho, až je to podle ní dokonalé. Tak teď jen čekáme, až si to na nějakém velkém turnaji všechno sedne,“ culil se Dlouhý.
Další postup ve sběru bodů může každopádně udělat v neděli, kdy jí ve třetím madridském kole čeká Ruska Ljudmila Samsonovová.
Pochroumaný Vladař nastoupil, ale chyboval. I proto Philadelphia poprvé padla
Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy.
Stačilo jediné rozhodnutí a nestačí se divit. Na hypotéce najednou rodina ušetří desetitisíce
Rozhodnout se pro koupi domu bez jediné osobní prohlídky zní jako hazard, do kterého by většina lidí nikdy nešla. Přesto se jedna britská rodina k takovému kroku odhodlala – a to přitom ve chvíli, kdy čelila nemalým existenčním problémům. Přesto se po několika měsících stali živoucím důkazem toho, že někdy i zdánlivě riskantní rozhodnutí může zásadně změnit životní směr k lepšímu.
Pumový útok v Kolumbii si vyžádal 14 mrtvých, úřady viní levicové povstalce
Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po sobotním bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil v noci na neděli na sociální síti X guvernér regionu Octavio Guzmán. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše agentura Reuters.
Znovuzrozený Kinský. Jsem na něj hrdý, pravil kouč po brankářově famózní chvíli
Skvělým zákrokem v osmé minutě nastavení zachránil brankář Antonín Kinský fotbalistům Tottenhamu v anglické lize vítězství 1:0 na hřišti už jistého sestupujícího Wolverhamptonu.
ŽIVĚ Noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně sedm lidí, desítky dalších utrpěly zranění
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.