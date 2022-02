Djokovič se nechá očkovat, Nadalův titul ho k tomu pobídl, tvrdí tenistův životopisec

Novak Djokovič se přece jen nechá očkovat. Tvrdí to Daniel Müksch, jenž sepsal biografii srbského tenisty.

Podle Müksche přesvědčil světovou jedničku Rafael Nadal čerstvým triumfem na Australian Open. Získal tam rekordní 21. vítězství na grandslamu, a odpoutal se tak od dvacetinásobných šampionů Rogera Federera a Djokoviče.

A Srb nehodlá dopustit, že by mohl přijít kvůli chybějícímu očkování o další turnaje velké čtyřky, jako se mu to stalo v Austrálii a jak mu to hrozí pro příští grandslam na Roland Garros.

"Co jsem slyšel z jeho okolí, tak se nechá očkovat," prohlásil Müksch v rozhovoru pro ServusTV. "Nejspíš k tomu přispělo i finále v Melbourne. Nadalova jednadvacítka ho k tomu bezpochyby pobídla," dodal autor Djokovičova životopisu.

První hráč žebříčku byl krátce před startem Australian Open vyhoštěn z Austrálie po jedenáctidenní tahanici o víza, protože coby odpůrce povinného očkování nevyhověl požadavkům Austrálie o plnou vakcinaci při vstupu do země.

Djokovič do Melbourne přicestoval s pozitivním výsledkem testu na koronavirus ze 16. prosince, který chtěl využít pro výjimku coby čerstvě vyléčený z covidu-19.

Úřady mu ovšem vízum po příletu zamítly, a přestože srbský tenista díky procesnímu pochybení imigračních úředníků rozhodnutí zvrátil u soudu, australský ministr pro imigraci Alex Hawke mu ho zrušil podruhé. Další soud už Djokovič prohrál a těsně před začátkem úvodního grandslamu sezony z Melbourne odletěl.

Srbské státní zastupitelství včera odmítlo podezření, že se Djokovič pokoušel dostat do Austrálie pomocí falešného potvrzení o pozitivním výsledku testu na koronavirus.

Některá zahraniční média, například Der Spiegel či BBC, informovala o nesrovnalostech v sériových číslech Djokovičových testů provedených v Srbsku před cestou do Austrálie.

Státní zastupitelství uvedlo, že obdrželo žádost o zahájení trestního řízení proti nejmenovaným lidem, kteří údajně zfalšovali dva PCR certifikáty, jež následně použil Djokovič pro udělení výjimky z povinného očkování pro cestu do Austrálie.

"Státní zastupitelství jednalo podle předpisů. Na základě kontroly se zjistilo, že Novak Djokovič byl testován několikrát a že potvrzení výsledků jeho testů z 16. prosince a 22. prosince jsou platná," uvedl úřad.

Návrat na kurty plánuje Djokovič ve druhé polovině února na turnaji v Dubaji, kde je mezi přihlášenými hráči. Pro cestu do metropole Spojených arabských emirátů není očkování proti koronaviru povinné. Djokovič tamní akci ovládl v letech 2009, 2010, 2011, 2013 a 2020.