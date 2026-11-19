Aktuálně patnáctý hráč světa Jakub Menšík a bývalá světová pětka Jiří Novák byli hlavními aktéry charitativní exhibice, která se ve středu konala v Prostějově. Slavné osobnosti českého tenisu připravily nevšední zážitek dětem a předaly šeky potřebným.
Do posledního místečka zaplněná hala Národního sportovního centra v Prostějově si naplno užila exhibiční utkání Jakuba Menšíka a Jiřího Nováka, které proběhlo v rámci dalšího ročníku charitativní akce Prostějovské tenisové hvězdy dětem.
V průběhu akce byly předány také charitativní šeky v celkové částce 110 tisíc korun a zúčastnil se i další daviscupový reprezentant Adam Pavlásek.
„Moc se to povedlo, hala byla plná dětí. Jsem moc ráda, že si kluci před odjezdem na Davis Cup našli čas. Chceme děti podporovat, děláme to často a musím říct, že to bylo velmi mile strávené odpoledne, protože děti byly bezprostřední a fantastické. Zapojovaly se, užívaly si to. Mluvila jsem i se všemi aktéry a i ti si to nesmírně užili,“ řekla deníku Aktuálně.cz za pořadatele Petra Černošková.
Součástí byly doprovodné soutěže, do kterých se zapojil i Menšík, některé děti si zahrály s Novákem a Pavláskem. Došlo i na společnou fotografii a závěrečnou autogramiádu, při níž všichni tenisté rozdali stovky podpisů.
„Akce s dětmi mě baví. Vytvořily nám skvělou atmosféru, ta energie z hlediště byla úžasná. Jsem rád součástí takového projektu,“ uvedl Menšík.
„Menšík s Novákem hráli zápas na čas. Myslím si, že Kuba vyhrál, ale to nebylo zas tak důležité. Hodil i rybičku. Perfektně se naučil pracovat s publikem, takže děti vtáhl do dění zápasu, ty fandily, křičely. Splnilo to účel a přispěli jsme potřebným,“ popsala Černošková.
Čtyři charitativní šeky po 25 tisících korunách byly předány Dětskému domovu Prostějov, MŠ a ZŠ Jistota, MŠ Stanislava Manharda a Nadaci Terezy Maxové dětem. Pátý individuální v hodnotě 10 tisíc korun pak putoval Čeňku Orlovi, handicapovanému chlapci ze Šumperka.
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