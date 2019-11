Hvězdný kouč Bajin Plíškovou trénovat nebude. Vybral si Ukrajinku Jastremskou

Německý trenér Sascha Bajin, který dovedl japonskou tenistku Naomi Ósakaovou ke dvěma grandslamovým titulům, bude připravovat vycházející ukrajinskou hvězdu Dajanu Jastremskou.

Bajin naposledy vedl Francouzku Kristinu Mladenovicovou. Ósakaová se s ním rozešla v únoru po triumfu na Australian Open.

Nyní se spekulovalo, že by hvězdný trenér mohl převzít Karolínu Plíškovou, která po sezoně ukončila spolupráci s Conchitou Martínezovou. Nakonec ale jeho služby využije devatenáctiletá Ukrajinka.

"Jsem nadšená a nemůžu se dočkat, až naše spolupráce začne. Věřím, že mi pomůže dosáhnout mých cílů," uvedla Jastremská, která letos vyhrála dva turnaje WTA. V říjnu se 22. hráčka světa rozloučila s belgickým koučem Olivierem Jeunehommem.

S novým trenérem vstoupí do příští sezony i bývalá světová jednička Němka Angelique Kerberová, která se poslední dobou na kurtu trápí. Na její přípravu bude dohlížet krajan Dieter Kindlmann, který dříve trénoval Rusku Anastasiji Pavljučenkovovou, Britku Lauru Robsonovou či Američanku Madison Keysovou, které pomohl do finále US Open.