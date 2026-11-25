Soupeře českých tenistů v semifinále Davisova poháru mezi Itálií a Jižní Koreou určí závěrečná čtyřhra. Rozhodla o tom výhra Kwon Sun-a ve druhé dvouhře nad světovou sedmičkou Flaviem Cobollim 3:6, 7:6, 7:6. Stav čtvrtfinále v Boloni je tak 1:1 na zápasy.
Cobolli nenavázal na vítězství Lorenza Musettiho, který porazil Hong Song-čchana 6:0 a 7:6. Závěrečnou čtyřhru odehrají Matteo Berrettini a Andrea Vavassori proti dvojici Kwon Sun-u, Hjon Čong.
Italové, kteří ovládli předchozí tři ročníky týmové soutěže a jsou i bez zraněného Jannika Sinnera favoritem, začali duel s Korejci dobře. Musetti vyhrál za hodinu a půl, Hong Song-čchana vyprovodil s "kanárem" a druhou sadu vybojoval v tie-breaku 7:5. Soupeř mu odvrátil dva mečboly.
Dobře rozehrané utkání měl také Cobolli, jenž v souboji jedniček získal proti Kwon Sun-ovi úvodní sadu za 37 minut. Pak už se ale na příjmu tak neprosazoval. Přestože ve druhé sadě smazal manko 3:5 a vynutil si tie-break, prohrál 3:7.
Do zkrácené hry dospěla také třetí sada, když předtím Kwon Sun-u nevyužil za stavu 5:4 mečbol. Cobolli vedl v tie-breaku 3:1, náskok ale nedotáhl. Za stavu 4:5 zahrál dvojchybu, a přestože pak ještě jeden mečbol smazal, třetí už korejský soupeř proměnil. Kwon Sun-u odvrátil devět z 12 brejkbolů.
Vítěz utkání se střetne v pátečním semifinále s Čechy. Výběr Tomáše Berdycha postoupil již v úterý, Kanadu porazil 2:0 na zápasy. Své dvouhry zvládli Tomáš Macháč i Jiří Lehečka.
Čtvrtfinále tenisového Davisova poháru v Boloni:
Itálie - Korea 1:1
Musetti - Hong Song-čchan 6:0, 7:6 (7:5), Cobolli - Kwon Sun-u 6:3, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).
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