Hvězdná spolupráce se narodila. Djokovičovi bude pomáhat Agassi

před 16 minutami

O čem média dlouho spekulovala, se potvrdilo. Srbu Novaku Djokovičovi bude nově pomáhat legendární Američan Andre Agassi. Poprvé se společně ukážou na nadcházejícím French Open.

Řím - Srbskému tenistovi Novaku Djokovičovi, jenž v závěru minulého roku přišel po 122 týdnech o pozici světové jedničky, má zpět na vrchol pomoct Andre Agassi. Třicetiletého hráče, který byl od začátku května bez trenéra, slavný Američan poprvé povede na nadcházejícím French Open, kde aktuálně druhý tenista žebříčku obhajuje titul.

"Dva týdny jsme si s Andrem telefonovali a dohodli jsme se na spolupráci. Bude se mnou v Paříži a uvidíme, jak to bude fungovat," řekl Srb po dnešním prohraném finále s Němcem Alexanderem Zverevem v Římě.

Djokovič před pár týdny oficiálně ukončil spolupráci s celým realizačním týmem včetně slovenského kouče Mariána Vajdy, který mu pomáhal jedenáct let. Už loni v prosinci přestal spolupracovat se superkoučem Borisem Beckerem.

Vítězi 12 grandslamových turnajů ve dvouhře se poslední dobou na okruhu ATP nedařilo. Od loňského léta vyhrál Djokovič jediný turnaj, na Australian Open vypadl v druhém kole a na následujících třech turnajích nepřešel přes čtvrtfinále.

Osminásobný grandslamový šampion Agassi se v minulosti k trenérské kariéře vyjádřil odmítavě. Tvrdil, že kvůli dospívajícím dětem, které vychovává s manželkou Steffi Grafovou, by na takovou práci neměl čas.

S Djokovičem by mohl spolupracovat jako zvláštní konzultant, který by byl k dispozici jen na grandslamové turnaje, podnik v Indian Wells, jenž se koná nedaleko Agassiho bydliště v Las Vegas, a případně na Turnaj mistrů, pokud by se na něj Srb kvalifikoval. To by představovalo deset až dvanáct týdnů v roce.