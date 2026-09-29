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Sport

Hvězdná show bavila Londýn. Menšík učil Alcaraze tančit, z videa se stal virál

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
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Od dubna nezažívá Carlos Alcaraz zrovna nejzářivější období kariéry. Kvůli zranění přišel o dva grandslamy i světový trůn. Teď je ale zpátky a po US Open si pořádně vylepšil náladu na Laver Cupu v Londýně. A jestli si tam s někým padl do oka, byl to český tenista Jakub Menšík.

Laver Cup
Carlos Alcaraz a Jakub MenšíkFoto: REUTERS – Dylan Martinez
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Všechno to směřovalo k jasnému konci. Tenisovými hvězdami našlapaná Evropa porazila o víkendu světový výběr Andreho Agassiho jednoznačně 13:5.

Dvěma výhrami k tomu přispěl i Alcaraz, pro kterého to byl teprve druhý turnaj po čtyřměsíční pauze.

A od začátku bylo znát, že si pobyt mezi hvězdnými parťáky velmi užívá.

„Jsem ve fázi, že potřebuju zápasy, abych se dostal zpátky do rytmu. Bylo fajn vidět, že jsem zase konkurenceschopný. A k tomu miluju, že můžu fandit klukům na lavičce,“ prohlásil třiadvacetiletý Španěl.

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Mimo jiné pořádně povzbuzoval i Menšíka, který sváděl vyrovnanou bitvu s Brandonem Nakashimou.

„Pojď, ukaž mu, kdo tady diktuje hru,“ plácal Alcaraz po zádech o dva roky mladší českou jedničku.

Dvouhru proti Američanovi Menšík sice prohrál, ale pak si oba užili úspěšnou spolupráci v páteční čtyřhře.

A bylo vidět, že je mezi nimi ta správná chemie, porazili pár Alexander Bublik a Taylor Fritz.

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„Popravdě poslední čtyřhra, kterou jsem hrál, byla naposledy tady na Laver Cupu,“ vzpomínal Alcaraz.

„Ale když máte po svém boku někoho, jako je Jakub, je to tak snadné a užívám si to,“ zářil španělský fenomén.

Že padla volba na tuhle dvojici hned první den Laver Cupu, nebyla tak úplně náhoda.

„Neměli jsme moc času tady v Londýně debl potrénovat. Carlos s Jakubem hráli dobře čtyřhru už loni v San Franciscu,“ připomněl Tim Henman, zástupce kapitána Evropy.

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„Navíc je zjevné, že si spolu rozumí nejen na kurtu, ale i mimo něj. Věděli jsme, že odvedou dobrou práci,“ pochvaloval si.

Jeho slova potvrzovala videa, která se začala šířit sociálnímí sítěmi.

Na nich Menšík učí Alcaraze speciální taneční prvek, kterým společně oslavovali vyhraný game.

„Kuba to udělal před mým zápasem s Taylorem Fritzem, tak jsem si říkal, že to je skvělý tanec. Ale vůbec mi to nešlo, jsem mizerný tanečník. On mě to ale zvládl naučit,“ smál se Španěl.

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