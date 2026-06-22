Hvězdná Američanka se musela kvůli Noskové omlouvat, Češka zaujala i milým gestem

To, o čem se léta mluvilo, je od pondělí skutečností. Z Lindy Noskové je tenistka top 10 světového žebříčku. Pomohl jí k tomu titul na podniku v Berlíně. Poražená finalistka Američanka Jessica Pegulaová na její adresu nešetřila superlativy, Češka přitom zaujala nejen tenisovým uměním.
Od začátku věděla, co je ve hře, ale nezajímalo ji to. Průnik do nejlepší světové desítky pro jednadvacetiletou českou tenistku nemá takovou váhu jako fakt, že se zase prodrala do finále a tentokrát ho zvládla vyhrát.
„Tohle jsem rozhodně nečekala. Když přijedete na turnaj, nikdy nevíte, s čím můžete počítat, zvlášť když je to váš první podnik na trávě. Za takhle skvělý start jsem opravdu ráda,“ prohlásila Nosková.
Ve finále přetlačila nasazenou trojku Pegulaovou a byl to jediný zápas, ve kterém přišla o servis. Jinak tenistka z Přerova válcovala soupeřku za soupeřkou.
„Proti Jess to byla výzva. Na trávu je to ošidná protivnice. Potvrdilo se, že se nevzdává za žádných okolností, bylo to těžké finále,“ líčila staronová česká jednička.
Však i Američanka při slavnostním ceremoniálu chrlila na adresu soupeřky jeden superlativ za druhým.
„Lindo, jsi úžasná hráčka, skvělý talent a pořád tak mladá. Vždycky mě baví tě sledovat, jak hraješ. Gratuluju tobě i tvému týmu,“ otočila se Pegulaová k vítězce.
„Dnes je Den otců… Promiň, tati, dnes se mi to nepodařilo, ale doufám, že to pro tebe nebyl zas tak špatný den,“ zavtipkovala nakonec Američanka.
Nosková si celý týden pochvalovala, jak dobře se na berlínské trávě cítí, byla uvolněná a v posledním utkání si vůbec nepřipouštěla, že finálovou bilanci na okruhu WTA má hrozivých 1:5. Prohrála dokonce hned tři poslední bitvy o titul za sebou.
„Snažila jsem se udržet v zápase, nepředbíhat hlavou, to mi v tom třetím setu proti Jessice pomohlo,“ přiznala Češka v rozhovoru pro Canal+ Sport.
Tenisový svět zaujala už v sobotním semifinále proti Alexandře Ealaové, kdy pozvala podavače míčů, aby si při přeháňce sedl vedle ní s deštníkem a zbytečně nemokl.