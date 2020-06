"Hrůza, nedávají Ordinaci." Kvitová čte víc knížky a prozradila, kdy by chtěla děti

Po tříměsíční "koronavirové" pauze od tenisu si minulý týden zahrála první tři zápasy. Do té doby ale musela Petra Kvitová trávit čas jinak než je zvyklá. V instagramové show u Barbory Strýcové přiznala, že musela trochu přehodnotit koníčky.

Barbora Strýcová si pozvala tenisovou kolegyni a dvojnásobnou wimbledonskou šampionku do své instagramové show U Baru poté, co obě absolvovaly první český turnaj po tenisové pauze. Obě se shodly na tom, že už jim zápasy chyběly.

"Ale jinak to je doma fajn, člověk spí ve vlastní posteli, když něco potřebuje, vezme si cokoli z vlastní skříně," culila se Kvitová.

"Nemáš jedny džíny na měsíc…" zavtipkovala hned Strýcová.

Karanténa ale dost ovlivnila koníčky hráček. Kvitová přišla o své oblíbené nekonečně seriály na českých komerčních stanicích, jejich natáčení se kvůli karanténě zastavilo.

"Je to hrůza, nejsou nové díly Ordinace. Sice je nový seriál na Primě, ale co ty další dny?" smála se někdejší světová dvojka. Zároveň ale dodala, že si našla novou činnost.

"V karanténě jsem se naučila víc číst knížky, což je určitě pozitivní dopad celé té situace," prohlásila.

Fedcupová parťačka se současné české dvojky ptala i na hodně osobní otázky. Například, jestli se po vítězství ve Fed Cupu někdy zdravě opila.

"Zdravě opila? To snad ani nejde. Nejhorší je, že po těch nervech, které celá den máte, vám pak stačí málo alkoholu a už jste hotoví," shodly se obě hráčky.

Došlo i na její myšlenky na děti a založení rodiny. "Když jsem byla mladá holka, říkala jsem si, že už ve třiceti budu s tenisem končit a mít rodinu. Teď mi 30 je, ale nemám na to ani pomyšlení. Kdo ví co bude, ale třeba do pěti let bych je chtěla," přiznala Kvitová.

Tenisových plánů má pořád dost, ráda by si ještě jednou zopakovala grandslamové vítězství, během domácí karantény už si stihla i trochu promyslet, co by mohla dělat po kariéře.

"Hodně mě baví kosmetika, takže bych si mohla otevřít třeba nějaký malý salón krásy. Malý, ale hodně kvalitní, samozřejmě," dodala.

Jisté je, že na světový okruh se zatím obě hráčky jen tak nedostanou. Turnaje jsou zrušené minimálně do poloviny léta.