Hrozný šrumec, kolem mě mlha, popisovala závěr Muchová. Nechápe, jak se z něj dostala

Za výjimečný okamžik označila tenistka Karolína Muchová premiérový postup do finále Wimbledonu. Po odvráceném mečbolu, při němž si sama oddychla, vyřadila na londýnské trávě Američanku Coco Gauffovou. Porazila ji 6:2, 1:6, 7:6.
Rozhodující super tie-break, který vyhrála 12:10, jí splynul v mlze. O tom, že bude hrát v historickém českém finále proti Lindě Noskové, se dozvěděla v průběhu své tiskové konference. Novinářům řekla, že s Noskovou před semifinálovým programem ještě dnes trénovala.
"Stále to ještě vstřebávám. Byl to neuvěřitelný boj a já se teď snažím si ten moment hlavně užít," řekla Muchová. "Je to velmi výjimečný okamžik a obrovský úspěch. Je to jeden z největších turnajů s obrovskou historií a hrálo tu tolik legend. Už jen možnost nastoupit na centrálním kurtu byla nádherná. Jsem neskutečně vděčná a šťastná, že se to povedlo a že mám šanci hrát další finále," uvedla Muchová, která je ve finále grandslamu podruhé.
Nasazenou sedmičku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Gauffovou porazila po více než dvou a půl hodinovém boji. Rozhodl super tie-break třetí sady. Muchová nejprve nevyužila náskok 6:3 a za stavu 8:9 odvracela mečbol. Gauffová v tu chvíli tvrdě zaservírovala, Muchová jen vrátila míč těsně na opačnou stranu kurtu. Američanka ale při snaze o kraťas zahrála míč do sítě.
"Vlastně jsem si myslela, že ten míč stihnu. Věřila jsem, že bych u něj byla," uvedla s úsměvem Muchová. "Ale v několika předchozích výměnách, kdy kraťas zahrála, jsem míč nevrátila a ona bod vyhrála. Takže jsem byla ráda, že tentokrát nepřešel přes síť," podotkla.
Byl to moment, při němž si oddechla. "Říkala jsem si: ´Díky, za ten kraťas do sítě´. Ona totiž měla výměnu dobře rozehranou a já jsem to tam předtím jen tak z nouze hodila. Byla jsem ráda, že to v ten moment nezvládla," uvedla Muchová.
Super tie-break a s ním celý zápas nakonec získala ve svůj prospěch. Proměnila druhý mečbol a rozhodující fázi utkání označila za horskou dráhu. "Ze super tie-breaku mám zatím mlhu, byl to hrozný šrumec. Bylo to strašně nahoru dolů. Nejdřív mečbol, pak další mečbol, pak ustřelený míček deset metrů v autu a hned nato winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo se z toho dostat. Ke konci jsem si pro to ale prostě šla. Měla jsem i trochu štěstí, všechno hrálo se mnou. Byla jsem hrozně ráda, když se mi zápas podařilo uzavřít," popsala.
Během utkání dnes řešila potíže s dýcháním. Po výhře ujistila, že už je v pořádku. "Jenom mě píchalo v boku. Měly jsme fyzicky strašně dlouhé výměny. Při jedné jsem se blbě natáhla a začalo mě tam bodat. Snažila jsem se to trochu rozmasírovat, ale není to nic vážného," řekla.
Tiskovou konferenci měla v době, kdy Nosková dohrávala druhé semifinále s Martou Kosťukovou. Poté, co jí novináři řekli, že Nosková proměnila mečbol, vyhrála 6:4, 6:4 a bude její finálovou soupeřkou, se usmála. "Popravdě jsem nad tím ještě moc nepřemýšlela. Když člověk dohraje, je kolem toho strašně moc věcí, takže jsem se na to ještě úplně nezaměřila," řekla.
S Noskovou ale dnes před semifinálovým programem trénovala na centrálním dvorci. "Hrozně moc jsem si chtěla na centru zahrát. Před dvěma dny na kurtu číslo jedna nás nenechali ani rozehrát a ty dvorce jsou přitom opravdu jiné. Byla jsem moc ráda, když nám řekli, že se tam dopoledne můžeme jít rozehrát. S Lindou trénujeme běžně skoro na každém turnaji, takže to bylo fajn. Když jsme končily trénink, popřály jsme si hodně štěstí. Vyšlo nám to oběma a jsem hrozně ráda, že to zvládla i ona," řekla.
S Noskovou má dobrý vztah. Hrály spolu také vloni čtyřhru na olympiádě v Paříži, kde skončily čtvrté. "Známe se samozřejmě hlavně z tenisu, ale na turnajích se vídáme skoro každý nebo každý druhý týden. Tréninky si domlouváme záměrně, protože je to fajn. Linda je pohodářka, já taky, takže vždycky prohodíme pár slov. Myslím, že nejvíc jsme se sblížily během olympiády a od té doby se to vyvíjí. Máme moc hezký vztah," podotkla Muchová.
České finále se uskuteční na grandslamech poprvé v historii. "Na jednu stranu je hezké to slyšet, protože je to skvělá vizitka pro naši zemi i pro náš sport. Jsme tak malý stát a tohle je prostě neuvěřitelné," vyzdvihla Muchová.
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