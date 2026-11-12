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Sport

Americká hvězda po dotazu na Noskovou spustila ódu. Té se nic nedotkne, divila se

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Tenisový Turnaj mistryň zatím nenabízí příliš kvalitního tenisu, spíš připomíná festival nevynucených chyb a podprůměrných výkonů v zapeklitých podmínkách nízko položeného ostrého slunce. Dvě tenistky se ale pozitivně vymykají, shodou okolností dvě nejmladší z osmičlenného pole: Ruska Mirra Andrejevová a Češka Linda Nosková.

WTA Finals Indian Wells
Linda Nosková na Turnaji mistryňFoto: REUTERS – DANIEL COLE
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Letos vyhrály svůj premiérový grandslam, Ruska slavila na Roland Garros, Češka ve Wimbledonu. Usadily se v první desítce světa a nyní se zdaleka nejlépe ze všech srovnávají se specifickým prostředím kalifornského Indian Wells, kam se přestěhoval prestižní turnaj pro osm nejlepších tenistek sezony.

„K Lindě Noskové toho není moc co říct. Protože vypadala naprosto bezchybně,“ prohlásila bývalá německá tenistka Andrea Petkovicová v podcastu Big T.

Její kolega, slavný americký trenér Brad Gilbert s ní souhlasil.

„Ano a strašně se mi líbí její nastavení mysli. Coco Gauffové hodně ublížila, šla do toho velmi agresivně a nenechala soupeřku vůbec nadechnout a hrát delší výměny. Na returnu mi připomínala Sabalenkovou,“ chválil bývalý kouč Andre Agassiho či Andyho Roddicka.

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Jednadvacetiletá Češka si po dvou zápasech bez ztráty setu zajistila postup do sobotního semifinále, ještě ji ale čeká boj o první místo ve skupině. Ve čtvrtek večer středoevropského času vyzve po Gauffové další domácí hvězdu Jessicu Pegulaovou.

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Američanka dostala na českou soupeřku dotaz v jednom z rozhovorů a zahrnula ji obdivem.

„Ano, je to hrozba. Je velmi tvrdá. Má obrovskou sílu, skvěle servíruje. Už jsme spolu hrály hodněkrát a bylo to celkem šílenství, jak minulý rok, tak tenhle,“ kroutila hlavou dvaatřicetiletá tenistka, která se na podniku WTA Finals představuje už popáté v řadě.

Přehled dosavadních vzájemných duelů je skutečně pestrý a plný dramatu.

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Dubaj 2025, osmifinále: Nosková - Pegulaová 6:3, 7:6

Bad Homburg 2025, semifinále: Pegulaová - Nosková 6:7, 7:5, 6:1

Peking 2025, semifinále: Nosková - Pegulaová 6:3, 1:6, 7:6

Berlín 2026, finále: Nosková - Pegulaová 6:4, 4:6, 6:3

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„Takže si dovedete představit, že už vím, co čekat,“ smála se Pegulaová. „V poslední době jsme spolu i hodně trénovaly. Není pochyb o tom, že je to fantastická hráčka. Hraje letos s obrovským sebevědomím,“ dodala.

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Rodačka z Buffala navázala na Gilberta v obdivu k mentálnímu nastavení české hvězdy.

„Na kurtu vypadá velmi uvolněně. Vypadá to, že se jí nemůže vůbec nic dotknout, že ji nic nerozhodí. Je velmi klidná, drží se při zemi, ale to sebevědomí tam je neustále přítomné,“ divila se.

„Vždycky jsem její hru obdivovala,“ přiznala Pegulaová na závěr. „Párkrát mě teď porazila, takže to bude výzva a uvidíme, jestli tentokrát dokážu něco změnit.“

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Dcera amerického miliardáře Terryho Peguly sice na úvod turnaje prohrála 1:2 s Gauffovou, následná výhra nad Martou Kosťukovou jí ale dala naději. Pokud Noskovou porazí ve dvou setech, postoupí dokonce z prvního místa ve skupině.

Velké finále na CANAL+ Sport

WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.

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