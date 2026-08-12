Hrozba amputace nohy i vyhazov z kurtu. Hrdlička popsal dramatické okamžiky Plíškové

Jsou spolu už 11 let. Pohromadě žijí, cestují po tenisových turnajích i pracují. Michal Hrdlička v televizním pořadu KANÁR+ popsal, jaké to je být manažerem své vlastní manželky Karolíny Plíškové, i jak prožíval její návrat na kurty po vleklém zranění nohy.
Na dlouhých 16 měsíců zmizela bývalá světová jednička ze scény WTA. Během té doby absolvovala dvě operace kotníku. Rekonvalescence se táhla, bolesti má doteď.
Přesto všechno má za sebou Plíšková skvělý letošní návrat na scénu. V žebříčku už je v první šedesátce a na kontě i pár zvučných skalpů. V Madridu přehrála Elise Mertensovou nebo Marii Sakkariovou, v Queen´s Clubu zase vycházející hvězdu Victorii Mbokovou.
„Přitom už byly chvíle, kdy jsem ani nevěřil, že začne znovu hrát tenis. Po první operaci tělo vůbec nezareagovalo dobře. Profesor Pavel Kolář to přirovnal k situaci, kdy potkáte v lese tygra. Zmocní se vás stres a takový stres měla i ta noha,“ vysvětluje Michal Hrdlička v pořadu KANÁR+, který bude mít premiéru ve středu od 20:30 na stanici Canal+ Sport.
Finalistka dvou grandslamů se pak dostala pod ruku španělskému operatérovi, který se stará i o hráče Realu Madrid.
„A ten byl skvělý, druhá operace zafungovala. Do té doby to ale bylo strašné. Dozvěděli jsme se, že tyto diagnózy v krajních případech můžou končit i amputací,“ přiznal Hrdlička.
Nakonec nejen, že se Plíšková vrátila do normálního života, ale úspěšně i do tenisové špičky. Úplně bez bolesti prý už ale nebude hrát nikdy.
S Hrdličkou ale obnovili manželskou spolupráci mezi manažerem a hráčkou a opět spolu objíždějí turnaje.
V rozhovoru s moderátorkami Lucií Šafářovou a Klárou Koukalovou se rozpovídal i o tom, jak náročné je sedět v trenérském boxu své manželky.
„Jsem takový hromosvod. Jednou mě i vyhodila. Bylo to v Moskvě, kdy honila body, aby se kvalifikovala na Turnaj mistryň. Hrála proti Věře Zvonarevové a dostala v prvním setu 0:6, když mi řekla, ať vypadnu. Tak jsem šel. A pomohlo to, druhý set byl 1:6, uhrála aspoň jeden game,“ vtipkoval Hrdlička.
Nyní už se čtyřiatřicetiletá tenistka chystá na blížící se US Open. Jak to bude s jejím dalším pokračováním kariéry, ale ještě není jasné.
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