Hrdý Kodeš kritizuje: Sabalenková se polozbláznila, Ukrajinka přišla jako mistr světa

Bývalý wimbledonský šampion Jan Kodeš historické české finále žen na letošním grandslamu v Londýně nečekal, úspěch Karolíny Muchové a Lindy Noskové ho ale ani nešokoval.
Legendární tenista ocenil, jak obě Češky zvládly semifinálové duely po psychické stránce. Zápas, který začne v 17:00 SELČ, bude sledovat z královské lóže. Vítězku si v rozhovoru s novináři tipovat netroufl.
"Samozřejmě jsem to nečekal, ale nedá se ani říct, že by mě to vůbec nenapadlo. V dnešním ženském tenise se to strašně vyrovnalo," řekl Kodeš.
"(Aryna) Sabalenková se trošičku, abych tak řekl, polozbláznila. Je schopná prohrál s kýmkoliv, kdykoliv a jakkoliv. A (Iga) Šwiateková už není tak dominantní jako bývala, když vyhrávala úplně všechno. Teď je to vyrovnané a naše holky jsou zkrátka dobré," řekl.
"Vezměte si třeba zápas, který hrála Bára Krejčíková s Muchovou v osmifinále. To byla taková úroveň, že to klidně mohlo být finále. Byl to absolutně úžasný zápas," vzpomínal.
V Londýně je vítěz turnaje z roku 1973 a člen All England Clubu od začátku týdne. Navštívil také předchozí duely Muchové a Noskové v semifinále. Muchová vyřadila po obrovské bitvě a odvráceném mečbolu Američanku Coco Gauffovou (6:2, 1:6, 7:6), Nosková zdolala Ukrajinku Martu Kosťukovou (6:4, 6:4).
"Naše holky to zvládly neskutečně psychicky. Gauffová zpanikařila, ta v podstatě panikařila celý první set i na konci zápasu. A Kosťuková nastoupila jako mistr světa. Tvářila se, že se jí nemůže nic stát a tvrdě narazila," podotkl Kodeš. "Linda hrála neskutečně, úžasně soustředěně. Neslyšela, neviděla a bylo vidět, jak obrovský má fokus. To rozhodlo. Naše holky to zvládly v hlavě, zatímco obě poražené semifinalistky psychicky vyhořely. To je můj osobní názor."
Muchová s Noskovou připravily české finále ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. V roce 1986 tam bojovaly o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA. Naposledy na grandslamu bylo československé finále v roce 1989 na Australian Open mezi Ivanem Lendlem a Miloslavem Mečířem.
"Samozřejmě, pro všechny je to šok. Pro mě ale zase tak moc ne. Když máte čtyři hráčky takhle vysoko, tak je to možné. A to ještě musely hrát Krejčíková s Muchovou proti sobě, což byla škoda, protože mohly být klidně tři ve čtvrtfinále. Čistě české finále jsem před turnajem ale samozřejmě nečekal. Kdyby se mě někdo ptal, řekl bych, že ne," uvedl Kodeš.
Mezi ostatními členy All England Clubu sklízí v zázemí pochvalné reakce. Ať už dnes vyhraje Muchová, nebo Nosková, Česko bude mít ve Wimbledonu třetí šampionku za poslední čtyři ročníky. Předloni triumfovala Barbora Krejčíková, rok před ní Markéta Vondroušová.
"Kývají hlavou a jsou s tím vlastně už smíření. Teď jsem potkal na můstku jednoho z nich z All England Clubu a říkám mu: ´Fajn, co?´ A on na to: ´Give us a break, nechte nám taky něco.´ Berou to tak, že je to něco úžasného. A ono opravdu je úžasné. To je potřeba si přiznat," uvedl Kodeš.
Favoritku českého finále neodhadoval. Nosková plní na turnaji roli devítky, Muchová je nasazená o příčku níž.
"Vyhrál český tenis, takže je mi v podstatě jedno, která z nich zvítězí. Holky se navíc dobře znají. Nevím ale, jak je na tom Muchová s mezižeberním svalem, prý ho má nějaký natažený. U ní je strašně důležitý servis a jestli nebude moct podávat tak, jak potřebuje, bude to problém. Ale pozor na Lindu. Ta hrála v semifinále hrozně dobře, vůbec nekazila," podotkl Kodeš.
Titul by přál oběma, ale ví, že může vyhrát jen jedna. "Kdybych to měl nějak lidsky posoudit, myslím si, že by bylo možná lepší, kdyby vyhrála Muchová. Za celou svou kariéru by si to zasloužila, kdežto Linda bude mít takových příležitostí ještě několik. Jenže v tenise se to takhle nebere. Jakmile jste jednou ve finále, musíte hrát na vítězství, protože už tam také nemusíte být nikdy," doplnil Kodeš. Pro finále mužské dvouhry tipoval na vítěze Němce Alexandera Zvereva.
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