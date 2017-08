Hrdinové za klávesnicemi. To je svět, ve kterém žijeme. Tenisté už mlčet nehodlají

před 46 minutami

Problém obtěžování tenistů prostřednictvím sociálních sítí je stále vážnější. Případů přibývá, hráči a hráčky jsou naštěstí stále ochotnější o ponižujících vzkazech veřejně mluvit.

Praha - Dlouhou dobu mlčeli, snažili se vlny nenávisti raději ignorovat. Do médií se o hrubých urážkách i neustálém vyhrožování nevyjadřovali. Mnozí fanoušci vůbec netušili, co i největší hvězdy často po prohraných zápasech zažívají při pohledu do svých mobilních telefonů a profilů na sociálních sítích.

Špičkoví tenisté a tenistky ale nyní stále častěji chodí s krutou pravdou ven. Naposledy třeba Britka Johanna Kontaová.

I jedna z nejvýraznějších osobností současného ženského tenisu otevřeně přiznala, čemu čelí s železnou pravidelností. Nechutným zprávám, nejčastěji od zhrzených sázkařů, se prakticky nelze vyhnout. To by se sportovec musel naprosto odříznout od sociálních síti a tím i od jakéhokoli kontaktu s fanoušky.

"Nadávkami se nenechávám rozptylovat, většinou na ně vůbec nereaguji. Jen ty lidi blokuju a blokuju. Bohužel je to momentálně nedílná součást naší práce," potvrdila Kontaová.

"Dnes existuje příliš mnoho hrdinů za klávesnicemi. Mají spoustu volného času a nevědí, jak jej smysluplněji využít. Nevědí, co sami se sebou. Tohle je bohužel svět, ve kterém žijeme," dodala Britka.

Letos nebyla rozhodně první a zřejmě ani poslední, kdo o choulostivém tématu promluvil. Vlnu sprostých nadávek už nevydržela jen tak nečině snášet Barbora Strýcová. Ta v červnu po turnaji v Birminghamu vzkazy zdokumentovala a veřejně vystavila v internetovém prostoru. Neúspěšní sázkaři jí nepokrytě vyhrožovali smrtí. A dokonce i její rodině.

"Vím, že nejsem jediná, tohle je holt odvrácená stránka tenisu. Pokud se nechcete uzavřít před světem, nejde s tím asi nic moc dělat.... Ale uvědomte si prosím, že i na kurtech běhají lidé," prosila jednatřicetiletá hráčka.

Zbytečně. O pár týdnů později zažila na Wimbledonu dokonce přímý kontakt s individuem podobného typu. Anglicky mluvící mladík na ni o pauze v utkání prvního kola křičel, že má "vsazený velký prachy a jestli to nedáš, tak si tě najdu."

Se smutným příběhem se v černu těsně před Strýcovou svěřila také Nizozemka Richel Hogenkampová. Po osmifinálové porážce na domácím travnatém turnaji v Hertogenboschi dostala pořádnou sodu od známé firmy, může vystupujícího na Instagramu pod jménem či přezdívkou Fotsis Batman.

Výhrůžky ze stejného profilu přitom již dříve obdržely například Mirjana Lučičová-Baroniová, Lucie Šafářová nebo Alexander Zverev.

"Doufám, že všichni ve tvé rodině zemřou na rakovinu mozku. Doufám, že tě někdo zastřelí dvěma kulkami. Přišel jsem kvůli tobě o 1500 dolarů, ty zku**ná dě*ko. Jsi nejhnusnější osoba, jakou jsem kdy viděl," zaznělo ve zprávě. Nizozemka nebyla terčem poprvé, rok předtím jí neznámý pachatel yhrožoval znásilněním a popřál jí dlouhé a bolestivé umírání.

Podobně děsivé věty si v březnu přečetl Brit Kyle Edmund. O jeho případu informoval deník The Times.

Edmund odehrál ve druhém kole turnaje v kalifornském Indian Wells slušnou bitvu s favorizovaným Srbem Novakem Djokovičem. Těsně prohrál, se svým výkonem musel být spokojen. Po utkání si ale dobrý pocit dlouho neužil.

"Někdo by tě měl pořádně zmasakrovat. Nasekat tě na malé kousky, podříznout ti hrdlo, nechat tě shnít a nakrmit tebou divoká prasata. Zničím tě," psal mu na facebookový profil anonymní pachatel.

Otec tenisty Steven Edmund pak potvrdil, že ani náhodou nejde o ojedinělý problém. "Mého syna tihle blázni obtěžují pokaždé, když prohraje. A někdy nadávají dokonce i v případě, když vyhraje. Jsou to sázkaři, vyplývá to z jejich argumentace," prohlásil.

I díky stále větší otevřenosti tenistů se těmito případy zabývá organizace Tennis Integrity Unit (TIU), který úzce spolupracuje s policií při odhalování autorů výhrůžných a přehnaně urážlivých komentářů.

"Máme z toho čím dál větší obavy. Obtěžování hráčů a hráček, prováděné online prostřednictvím sociálních sítí, je stále vážnější," vzkázala nedávno TIU.