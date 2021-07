Hrát v tomhle je masakr, kroutí hlavou Vondroušová. Její tažení maminka oplakala

Španělka se kroutila na lavičce, nechávala se zchladit hadicí z klimatizace, nakonec si musela lehnout. Po jednom setu bylo dobojováno a česká tenistka Markéta Vondroušová postoupila v Tokiu do olympijských bojů o medaile. Velkou radost ale neměla, i ona musí překonávat obrovskou únavu.

Hrála jste v jednu hodinu, v době největšího tokijského vedra, jak jste se s náročnými podmínkami vyrovnávala?

Dneska to bylo fakt hrozné, ještě jak jsem včera hrála pod střechou a pak až večer, tak jsem si na vedro přes den odvykla. Když jsem se šla rozehrávat, tak mě ještě bolely nohy. Ale věděla jsem, že ona měla taky včera dva zápasy. Trochu jsme se bavily před zápasem, že taky přijela pozdě, věděla jsem, že obě budeme bojovat samy se sebou, v tom vedru je všechno těžké. Od stavu 1:3 jsem hrála, co jsem potřebovala, tušila jsem, že když ji budu po kurtu trošku honit, tak jí to bude dělat problémy. Ukazovala pak na trenéra, že ji bolí nohy.

Nekalí vám skreč soupeřky trochu radost z postupu do olympijského semifinále?

Je mi to líto, že takhle skončila, takhle nechce nikdo vyhrát. Program je fakt masakr, zítra hraju zase singl, jde to den za dnem, ještě jsou tu skoro čtyřicítky, je to o tom, kdo tu nechá úplně všechno.

Pak jste ji šla utěšit na lavičku, co jste si řekly?

Já se šla chystat na servis a viděla jsem, že sedí v předklonu mezi doktory a je úplně rudá. Pak říkala, že si musí lehnout. Asi jí bylo fakt šíleně. Řekla jsem jí, že to chápu, já byla taky hotová. Jen to nedávám tolik znát. Ale po dlouhých výměnách je to hrůza. Já se nedivím, že to tak dopadlo. Kdybychom hráli v osmnácti stupních, tak jsou všichni tak nějak asi v klidu. Ale tady je to den za dnem, ve čtyřicítkách, to je strašně těžké.

Dochází vám vůbec, že stačí jedna výhra a máte medaili?

Moc ne, je to super. Chci každý zápas bojovat o medaili, a ať už to dopadne jakkoliv, tak pro mě je to super úspěch. Škoda že za to nejsou nějaké body. (smích) Ale je to olympiáda, něco nového, hrozně jsem sem chtěla jet, i když tady body nejsou. Byla jsem rozhodnutá, že pojedu a budu se rvát o každý zápas.

Stačilo by vám k jistotě cenného kovu porazit Elinu Svitolinovou…

Bylo by to skvělé, samozřejmě. Je to ještě docela daleko. Ať už se stane cokoliv, jsem na sebe pyšná. Ještě mám několik zápasů před sebou a budu se snažit, aby to klaplo. I kdyby ne, tak jsem na sebe pyšná, že jsem to takhle zvládla. Už jsem s ní párkrát hrála. Je taková podobná hráčka jako já, běhavá, dost vrací a dobře podává, takže to v tomhle vedru bude hrozně náročné. Zkusím se trochu zregenerovat a zítra jdu zas na to.

Tenisty v Tokiu mele náročný program a velké vedro. Nejen Krejčíková, ale i soupeřka Markéty Vondroušové Španělka Badosaová bojuje s vyčerpáním. Nechává si změřit tlak a využívá zvláštní klimatizaci na zátylek. #Tokyo2020 pic.twitter.com/m6pwzw1W0C — Miroslav Harnoch (@MiroslavHarnoch) July 28, 2021

Dneska jste hrála až na čtvrtém největším kurtu, kde se nedá schovat, doufáte v příznivější zařazení do programu?

Tady se není kam schovat vůbec, to jo. Na centru je pomalejší kurt, tyhle jsou rychlejší. Ale ve vedru je pro urychlení výměny lepší rychlejší kurt. Ale s ní to bude strašně náročné a musím se na to připravit hlavně hlavou. A doufám, že tam bude trochu stínku.

Včera jste způsobila olympijský boom, když jste vyřadila domácí Japonku Ósakaovou, jaké byly ohlasy?

Mamka plakala, chudák, ta to prožívá. Psalo mi strašně moc lidí, hrozný boom. Snažím se všechno číst a odepisovat, jsem moc vděčná za všechnu podporu z domova i tady. Pořád je to takové neuvěřitelné.