Sex-appealem fascinovala i Chaplina. Ledová královna tenisu byla víc než šampionka

Stojí na kurtu, míček se musí vznést přes síť - a ona se ani nechvěje. Willsová byla víc než šampionka.
Byla symbolem tenisové dokonalosti, ledovou múzou, která inspirovala i filmové velikány.
Narodila se přesně před 120 lety, 6. října 1905 v kalifornském Centerville. Už jako dítě si velmi brzo osvojila disciplínu. Během studií na univerzitě v Berkeley kombinovala sport s výtvarným cítěním - stejně jako později rozvíjela svou vášeň k malbě a poezii.
Do tenisového světa vstoupila už v roce 1922 a o pár let později začala válcovat soupeřky vlastním pojetím hry.
Její přístup byl jednoduchý, ale nemilosrdný: "Každý úder, každý úder, každý úder," jak sama říkala. Prostě každý úder hrála s maximální přesností.
Její vláda nad sítí nebyla náhodná. Mezi lety 1927 a 1933 vyhrála neskutečných více než sto osmdesát zápasů v řadě.
Po léta neprohrála jediný. Wimbledon ovládla osmkrát v kariéře a ve Spojených státech získala sedm titulů. Celkem si na grandslamech připsala 31 triumfů (z toho 19 ve dvouhře), v roce 1924 také vyhrála olympiádu.
Ale její výjimečnost nebyla jen v bodech a trofejích. Na kurtu nikdy neukázala emoce. Novináři ji přezdívali Miss Poker Face.
A právě tento klid, tato chladná koncentrace, byly součástí její mystiky. Stávala se téměř strojem, který soupeřky nezlomí.
Jedno ze zajímavých hodnocení je to od Charlieho Chaplina - když se jednoho z nejslavnějších filmových tvůrců historie ptali, co nejkrásnějšího kdy viděl, odpověděl: "Pohyb Helen Willsové, když hraje tenis."
A dál komentoval, že v jejím stylu vidí "zdravý sex-appeal" - zdravou přitažlivost, tajemnou eleganci, která vzbuzovala obdiv i v mužském světě.
Její rivalita s Helen Jacobsovou byla legendární. Jacobsová byla všechno, co Willsová nebyla: emotivní, společenská, lidská. Naposledy se utkaly ve finále Wimbledonu 1938, když se Willsová vrátila po zranění.
Jacobsová byla hlasitá a citlivá, ale triumf slavila ledová a přesná Willsová.
Vedle sportu žila Willsová i uměním. Malovala, psala poezii, vydávala knihy. Ve své autobiografii "Patnáct třicet" popisovala, že v každém zápase měla jedinou myšlenku: dostat míček přes síť. V rozhovorech se vyjádřila, že nevěří v přehršel gest - že tenis je o klidu, řízené síle, o odměně trpělivosti.
Přesto byla členkou intelektuálních kruhů své doby. Přátelila se s umělci, přicházela do kontaktu s literárními a výtvarnými proudy. Ale nikdy nepodléhala módě - zůstala sama sebou, chladnou, rezervovanou, fascinující.
Po skončení aktivní kariéry se stáhla do ústraní - žádné exhibice, žádná publicita. Její jméno začalo postupně mizet z povědomí širší veřejnosti, i když tenisový svět ji stále oceňoval jako jednu z největších. V roce 1959 byla konečně uvedena do Mezinárodní tenisové síně slávy.
Willsová zemřela 1. ledna 1998. Nicméně její odkaz žije dál - v inspiraci pro moderní šampionky, v postoji, v kultuře tenisu. Ukazuje, že může být silou, umělcem i tajemstvím zároveň.