Hrála jsem skvělý tenis, ví Vondroušová. V sedmnácti drtí věhlasné soupeřky a chce první titul

Mladá česká tenistka zažila týden z říše snů a může ho potvrdit v neděli odpoledne ziskem svého prvního titulu na nejvyšším okruhu WTA.

Biel/Praha - Týden snů. Poprvé v kariéře prošla z kvalifikace do hlavního turnaje kategorie WTA. Poprvé v kariéře se dostala do čtvrtfinále. Pak dokonce do semifinále. A včera po slavném vítězství nad světovou osmnáctkou, krajankou Barborou Strýcovou premiérově také do finále.

Teď může Markéta Vondroušová získat svůj první velký titul. V pouhých sedmnácti letech. Bojovat o něj bude s Estonkou Anett Kontaveitovou. Finálový duel můžete sledovat v online reportáži na Aktuálně.cz.

"Hrála jsem skvělý tenis," prohlásila Vondroušová sebevědomě v rozhovorech po utkání se Strýcovou. Zkušenou tenistku, kterou o příštím víkendu nahradí v nominaci pro semifinále Fed Cupu, porazila po setech 7:6 a 6:2. I přesto, že v prvním setu prohrávala 2:5.

"Je to prostě úžasné. Když jsem prohrávala, trenér mi řekl, abych hrála výměnu maximálně na čtyři pět úderů. Musela jsem riskovat, protože jsem byla unavená. A vyšlo to skvěle," pochvalovala si rodačka ze Sokolova.

Vondroušová přiznala, že to, čeho ve Švýcarsku dosáhla, rozhodně nemohl nikdo předpokládat. "Ani já sama jsem vůbec netušila, že bych mohla hrát takhle dobře. Nečekala jsem to, ale podala jsem výborný výkon, zůstala jsem soustředěná na každý míček a dokázala to," svěřila se šťastná vítězka.

Jak naznačila, taktiku na Strýcovou upravili s trenérem až za nepříznivého stavu v první sadě. "Chtěla jsem hrát jen svou hru, protože se s Bárou navzájem tolik neznáme," přiblížila. Během utkání i po něm cítila značnou únavu.

Není divu, v Bielu už v součtu z kvalifikací odehrála sedm zápasů. Zajímavostí je, že v nich ztratila jen dvě sady a to hned v prvních dvou kvalifikačních duelech. Samotným turnajem prochází suverénně a potvrzuje pověst talentu, který se rodí jen jednou za čas. V žebříčku se i v případě finálové porážky posune téměř o sto míst dopředu, někam ke 140. pozici.

"Unavená jsem, ale na druhou stranu se cítím velmi dobře, jsem šťastná a na finále chci být připravená," nechala se slyšet svěřenkyně trenérů Jiřího Hřebce a Luboše Kubíka, který je s ní právě v Bielu.

S Kontaveitovou, které na žebříčku patří 99. příčka, se v kariéře dosud neutkala. "Koukali jsme na její semifinálový zápas a jsem si jistá, že mi trenér dá spoustu užitečných rad," doufala Vondroušová, jež stále zvyšuje svou letošní fascinující zápasovou úspěšnost.

Její statistika v roce 2017 nyní čítá 39 vítězství a pouhé čtyři porážky. Zaokrouhlit počet triumfů na čtyřicet by rozhodně nebylo od věci. V Bielu už Vondroušová zdolala věhlasnější soupeřky.

