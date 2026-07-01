Hrál poslepu, debatoval s rozhodčím. Nakonec musel Menšík vysvětlovat majstrštyk

Když proměnil mečbol pětisetového dramatu, zabodl ukazováček do čela a zahleděl se směrem k trenérskému boxu. Jakub Menšík opět zvládl vypjatý moment zápasu, když už to s ním vypadalo bledě, a postoupil do druhého kola grandslamu. Jeho nastavení hlavy ale zajímalo i zahraniční novináře.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Ten zápas měl všechno. V první řadě atmosféru. Semifinalista uplynulého French Open nastupoval proti domácí divoké kartě Tobymu Samuelovi na jednom z největších kurtů v areálu a britští fanoušci mladou naději řádně povzbuzovali.
K vidění byly i parádní výměny. Menšík v druhé sadě vystřihl exhibiční prohoz zády do kurtu, ve čtvrtém zase úspěšně skočil rybičku do bekhendu.
„Toby předvedl neuvěřitelný tenis. Odehrál skvělý zápas a už minulý týden v Eastbourne ukázal, že patří mezi špičkové hráče. Dnešní utkání to znovu potvrdilo,“ chválil aktuálně 123. hráče světa, který minulý týden hrál semifinále turnaje ATP v Eastbourne.
Menšík diváky i pobavil efektním odháněním dotěrné vosy, která nakonec zůstala v jeho raketě.
V dramatické koncovce pátého setu zase sváděl dlouhé debaty se zkušeným rozhodčím Kaderem Nounim, který se ho při otírání ručníkem snažil popohánět. Nakonec se ale přeci jen radoval tenista z Prostějova.
„Grandslamové zápasy jsou o momentu zápasu. Vždyť jsem v pátém prohrával 1:3 a říkal jsem si, jak ten kluk skvěle servíruje a najednou to bylo 5:3 pro mě. Jenže přišly dvě šťastné rány a zničehonic byl supertiebreak,“ líčil.
Pro zahraniční novináře začíná být český mladík specialista na mezní situace. I před měsícem v Paříži hrál dva pětisetové zápasy, které vyhrál. Na tiskové konferenci jim tak musel vysvětlovat, odkud se v něm bere síla v rozhodujících zkrácených hrách.
„Popravdě radši bych hrál na tři vyhrané sety. Ale opakuju si, že záleží na každém míči. Říkám si: ´Soustřeď se jen na to, co se bude dít teď. Nemysli na to, co už se stalo. Buď plně přítomný v daném okamžiku.´ popsal svůj recept na majstrštyk Menšík.
V dalším kole ho čeká velká výzva. Soupeřem bude jedno z velkých jmen světového tenisu, Bulhar Grigor Dimitrov.
„Už jsem s ním několik zápasů odehrál. Jsem rád za příležitost si proti němu zahrát znovu. Budu dobře připravený a budu se těšit. Myslím si, že tráva je jeden z jeho nejsilnějších povrchů. Bude to další těžký soupeř, ale budu připravený,“ slibuje Menšík.
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