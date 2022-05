"Hraju jako Federer, bojuju jako Nadal." Bartůňková dohání elitu klučičím tenisem

Bezpečně ji poznáte podle kraťasů a kšiltovky. Žádná sukýnka nebo šaty. Šestnáctiletá tenisová naděje Nikola Bartůňková se však prezentuje i klučičím stylem hry a věří, že právě ten ji dostane do světové špičky. Už teď má slušně našlápnuto. V Istanbulu si zahrála finále, ve středečním 1. kole turnaje na Štvanici smetla krajanku Lindu Noskovou a útočí na třetí stovku žebříčku.

Na první pohled působíte na kurtu jinak než drtivá většina tenistek, od oblečení až po herní styl. Je to účel?

Hraju takový klučičí tenis, to je můj styl. Mezi muži mám dva vzory, Rogera Federera a Rafaela Nadala. Má hra připomíná Federera, chodím na síť, měním to, zrychluju míče. Chováním jsem ale jako Nadal, takový bojovník, žádný míč nevzdávám. Z holek je zase mým vzorem Petra Kvitová, to je taky bojovnice.

V ženském tenise je ale poslední dobou spíš trend hrát agresivně od základní čáry. Myslíte, že v tom odlišném stylu bude právě vaše výhoda?

Ano. Každá změna rytmu je pro holky těžká. Má hra je specifická a tím pádem na holky platí. Jen ještě musím vypilovat servis a trochu zrychlit, na tom teď s trenérem Honzou Hernychem nejvíc pracujeme.

Roger Federer i Petra Kvitová, to jsou výborní travaři. Že to umíte na antuce, to už jste ukázala, co ale zelený pažit?

Mám ráda všechny povrchy i tvrdý, antuku. Vloni jsem si zahrála poprvé na Wimbledonu, a na trávě mě to bavilo. Chodím hodně na síť a vytvářím si tlak. Myslím, že tráva bude v budoucnu velmi dobrá.

Loni touhle dobou jste dělala přijímačky na gymnázium. Jak to máte se školou teď?

Rozhodně ji nevynechávám. Chci udělat maturitu, ale tenis je na prvním místě. Jsem na gymplu na Opatově a mám individuální plán, což mi hodně pomáhá to zvládnout. Chodím jenom na testy a musím se učit doma, což je dost těžké, ale na turnajích je to ještě horší.

Neležíte tam po večerech v učebnicích?

To nejde, jste unavení, zápasy se táhnou dnem a nemáte myšlenky, že byste si vzal učebnici.

Pořadatelé vám v Praze oddalovali úvodní zápas, jak jen to šlo, abyste si odfrkla po náročné finálové jízdě na turnaji v Istanbulu. O dva roky starší Lindu Noskovou jste pak smetla dvakrát 6:1. Takže odpočinek pomohl, že?

Určitě. Chtěla jsem, abych hrála až ve středu, protože jsem byla fakt vyřízená. Náročná byla i cesta z Istanbulu. Byla jsem šťastná, že to klaplo, hodně mi to pomohlo, že jsem si mohla odpočinout. Tady doma na Štvanici hraju turnaje ráda, vždycky se tu cítím dobře. Je super, že je těch podniků v Česku víc. Čím víc toho odehraju na téhle úrovni, tím pro mě jen dobře. Je to šance se zase o něco zlepšit.

V Istanbulu jste si zahrála díky divoké kartě turnaj WTA i podnik ITF, kde jste si po senzační jízdě z kvalifikace málem sáhla na titul. Jak velký rozdíl je mezi těmito soutěžemi?

Na WTA je tempo rychlejší, s Potapovovou (Češka prohrála 1:6 a 4:6 - pozn. red.) jsem byla i trochu nervózní. Ona do každého míče šla na 150 procent. V tom je ten největší rozdíl. Neříkám, že by na ITF nebyly těžké zápasy, ale na WTA jsou holky takové nahecovanější. Škoda, že jsem aspoň to ITF nevyhrála, ale uhrát z kvaldy finále je taky super výsledek.

Nezamrzel vás los tureckého turnaje WTA? Přece jen jste dostala rozjetou Rusku, která nakonec celý podnik vyhrála.

Byla to smůla. Ne, že bych měla cíl to tam vyhrát, přece jen jsme realisti, ale když chcete něco dokázat, tak musíte porážet i ty nejlepší hráče. A bylo vidět, že ona tam smetávala i další tenistky jednu za druhou. Jsem ale ráda, že jsem proti ní hrála, byla to cenná zkušenost. Nebýt toho, možná bych pak nedošla do finále toho slaběji obsazeného turnaje.

Nicméně ještě ani věkem nepatříte mezi dospělé a strmě stoupáte žebříčkem. Jaké máte další plány a cíle pro tuto sezonu?

Pro tenhle rok jsem si stanovila, abych byla někde u dvoustovky v ženských. To je první cíl. A můj druhý cíl je letos vyhrát nějaký juniorský grandslam.