"Hraje stejně jako já." Rozjetá Nosková se těší na pražskou bitvu s Bouzkovou

Odehrály spolu jeden trénink, v sobotu si to naostro rozdají v bitvě o finále. Sedmnáctiletou českou tenisovou naději Lindu Noskovou čeká v pražské Stromovce výzva v podobě starší a zkušenější krajanky Marie Bouzkové.

"Je skvělé zahrát si semifinále s Češkou. Ona hraje podobnou hru jako já, možná o něco rychleji. Je zkušená, starší a určitě to bude skvělý zápas, těším se. Měli jsme na začátku turnaje spolu sparing. Sice to nic nepředpovídá, ale v tom sparingu jsem viděla, že máme stejnou hru," prohlásila po postupu Nosková.

Do utkání proti Japonce Hibinové ve čtvrtfinále, přemožitelce Barbory Krejčíkové, šla zhruba šestnáct hodin poté, co vyřadila ve 2. kole ve třísetové bitvě nasazenou pětku Alizé Cornetovou z Francie.

"Šla jsem do toho s tím, že mám trochu bolesti v levém lýtku a šlachách. Úplně mě to ale nelimitovalo a na začátku hry jsem na to zapomněla," vyprávěla sedmnáctiletá Češka.

Nakonec to byla soupeřka, která kvůli bolestem zad zápas nedohrála. Pro Noskovou to byla už druhá skreč soupeřky v turnaji.

"Už jsem trenérovi říkala, že tolik skrečí jsem nezažila skoro za celý život. Tyhle dospělé turnaje jsou jiné v tom, že to hráčky mohou rychle vzdát. Jestli jí ale bylo něco vážného, tak se nedivím, že nechtěla pokračovat," uvedla.

Po postupu do životního semifinále na turnaji okruhu WTA se Nosková posunula v průběžném světovém žebříčku na 93. místo. Poprvé v kariéře pronikla do první stovky a je zde ve věku sedmnácti let nejmladší ze všech.

"Je to pěkné. Na konci roku jsem si to dala za takový imaginární cíl. Je hezké, že se mi to podařilo dosáhnout, ale samozřejmě mi budou padat loňské body z Přerova. Takže by nebylo špatné si tady dát v Praze ještě jedno nebo dvě kolečka, abych si to upevnila," přeje si Nosková.

Nicméně Bouzková je v letošní sezoně rozjetá, zahrála si čtvrtfinále Wimbledonu, za který však nedostala ani bod, a tak by ráda přidala něco do žebříčku.

"Mám teď hodně nahraných zápasů a z toho můžu čerpat. Snažím se na ty předchozí zápasy navazovat, stavět na nich a doufám, že se mi to povede i zítra," řekla Bouzková.

Dobře ví, že to proti Noskové nebude mít snadné. Její rozjíždějící se kariéru na dálku dobře sleduje.

"Linda je super hráčka. Další mladá Češka. Z toho, co jsme trénovaly jeden den, vím, že hraje dost agresivně. Pořád to ale byl jen trénink. Trochu jsme se tam okoukaly a určitě se na ni připravím. Dnes ještě na chvíli vypnu a na sobotu nějak připravíme taktiku," dodala po své čtvrtfinálové výhře nad Ruskou Selechmetěvovou.

Zápas před vyprodanými tribunami ve Stromovce začne ve 13:30, sledovat ho můžete prostřednictvím on-line přenosu Aktuálně.cz.