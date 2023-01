Má tak sladké údery. Styďte se, že jste ho přehlíželi. Svět žasne, co umí Lehečka

Velká zpráva pro český tenis, po čtyřech letech půstu má mužského zástupce v osmifinále grandslamu. Jiří Lehečka v Melbourne navázal na Tomáše Berdycha a poprvé naplno ukázal světu svůj talent, silnou psychiku i obdivuhodný fyzický fond.

Dlouhé roky trpělivého doufání v lepší zítřky pomalu končí. Budoucnost je tady.

Lehečka se stal prvním českým osmifinalistou grandslamu po Berdychovi, který se mezi šestnáct nejlepších dostal naposledy také na Australian Open v roce 2019.

Jednadvacetiletý tenista z Kněžmostu letí žebříčkem vzhůru do elitní padesátky, v nové sezoně vyhrál sedm z devíti zápasů a získal hodnotné skalpy Alexandera Zvereva, Borny Čoriče a nyní i Camerona Norrieho, dvanáctého hráče světa.

Britskou hvězdu přetlačil v pětisetové bitvě a svou hrou i přístupem oslnil odborníky i nezaujaté publikum.

V prvních reakcích se dokonce objevovaly výčitky světovým tenisovým médiím za to, že se v uplynulých letech Lehečkově potenciálu věnovala pouze minimálně.

"Jak je možné, že jste ho přehlíželi? To se vám nepovedlo, styďte se. Snad to ani není možné vzhledem k tomu, jak ohromnou hrou Lehečka disponuje," napsal s ironickým nadhledem magazín The Tennis Letter.

Na druhou stranu, český talent se prosazoval pozvolna, zdánlivě nenápadně. V loňské sezoně prohrál na všech čtyřech grandslamech hned v prvním kole, často ztrácel vyrovnané mače v samotném závěru.

"Plno zápasů mu uteklo, ale ukázal, že má hru na to, aby porážel i ty nejlepší soupeře. Úderově, ale i přístupem," předpovídal daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil na podzim v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Je strašně poctivý a pracovitý, to je základ. Další sezona by měla být průlomová, dostane se do padesátky, možná i výš," odhadoval už tehdy.

Lehečka se skutečně nenechal otrávit a tvrdou prací, cílevědomostí, krůček po krůčku došel až k největšímu úspěchu dosavadní kariéry.

"Tohle bylo jeho další úžasné představení. Lehečka má tak sladké údery," svérázně komentovali autoři pořadu The Tennis Podcast postup českého tenisty.

Pozornost přitáhla celá řada atraktivních výměn, například tato, v níž vítěze velkého turnaje v Indian Wells z roku 2021 Lehečka překonal díky atletickému supervýkonu.

"Věděl jsem, cítil jsem, že ho můžu porazit," uvedl po zápase, který otočil z nepříznivého stavu 1:2 na sety.

"Cameron hrál neuvěřitelně, najít na něj taktiku bylo hodně těžké. Jediné, na co jsem myslel, bylo, že se nikdy nesmím vzdát, musím bojovat o každý míč a drtit to, jak jen můžu. Jsem strašně šťastný," rozplýval se rodák z Mladé Boleslavi.

Stejně sebevědomě, bez náznaků uspokojení, půjde do premiérového grandslamového osmifinále kariéry, v němž v neděli vyzve o rok staršího kanadského favorita Felixe Augera-Aliassima.

"𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐡𝐨𝐰 𝐢𝐭 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐬 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝟏𝟔 𝐨𝐟 𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐥𝐚𝐦 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞" 👏



Lehecka gets the better of Norrie in an epic five-set encounter!#AusOpen | @discoveryplusuk pic.twitter.com/MyNKpftqFG — Eurosport (@eurosport) January 20, 2023

"Věděl jsem, že můžu hrát takhle, i když to bylo v minulém roce těžké. Hrál jsem poprvé na všech grandslamech, ale nikdy jsem neprošel přes první kolo. Věděl jsem, že můžu tyhle kluky porážet, a teď věřím, že tady ještě nejsem na konci. Jsem připraven," prohlásil Lehečka a vzpomněl na svého předchůdce, ke kterému jako dítě dlouhé roky vzhlížel.

Berdycha, finalistu Wimbledonu a semifinalistu ostatních tří grandslamů, označil za svůj největší vzor a inspiraci.

"Český tenis je zejména o pozoruhodné produkci nekonečné řady ženských talentů, ale Lehečka je jedním z kohorty mladých mužů, kteří mohou doufat, že napodobí Berdychův úspěch," napsal magazín Tennis365.