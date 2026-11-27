Hraje se klíčový debl o finále. Je srovnáno, celé semifinále rozhodne třetí set
Sledujte online přenos ze čtyřhry v semifinále Davis Cupu v italské Boloni mezi dvojicemi Lehečka, Macháč a Musetti, Vavassori z Itálie.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Vítězství v anketě Český slavík obhájil mezi zpěváky Václav Noid Bárta
Českého slavíka mezi zpěváky získal Václav Noid Bárta. Obhájil tak své loňské překvapivé vítězství. Na druhou příčku hlasy fanoušků dostaly Vojtěcha Dyka, třetí skončil Marek Ztracený. Slavnostní udílení cen se v pátek koná v pražském Foru Karlín.
Otřesená hvězda šla rovnat účty: A proč bych nešel? Pardubice vyslaly důrazný vzkaz
Ze šlágru v Třinci mezi prvními dvěma týmy hokejové extraligy vyšly lépe Pardubice. Výhrou 4:2 stáhly náskok Ocelářů na dva body a celé soutěži vyslaly poměrně výrazný vzkaz. Jaká rivalita mezi finalisty minulé sezony v posledních letech vyklíčila, poznal na vlastní kůži Tomáš Nosek, navrátilec z NHL.
OpenAI obvinila Apple z krádeže obchodního tajemství a nátlaku na dodavatele
Společnost OpenAI, která stojí za chatbotem s umělou inteligencí (AI) ChatGPT, zahájila nové soudní řízení proti společnosti Apple. Obviňuje ji z krádeže obchodního tajemství a z toho, že brání jejímu přístupu k dodavatelům hardwaru.
ŽIVĚ Novou finanční pomoc Ukrajině podpořilo 24 členských států EU
Novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur podpořilo na summitu EU 24 zemí, oznámil po skončení jednání v Bruselu předseda Evropské rady António Costa. Bulharsko podle něj souhlasilo s podporou úvěru s tím, že jeho finance budou směřovat pouze do nevojenské části půjčky, na podporu bulharské menšiny na Ukrajině.
ŽIVĚ Na jihu a jihozápadě Čech se tvoří ledovka, severovýchod čeká větrný a mrazivý víkend
Severovýchod Česka má před sebou větrný a mrazivý víkend. Vítr tam zesílí v pátek večer a v sobotu bude v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině a v místech, kde sněžilo, bude tvořit sněhové jazyky. V jižních a jihozápadních Čechách se v pátek večer začala tvořit ledovka, která vydrží i v noci a v sobotu dopoledne.