Přeskočit na obsah
Benative
28. 9. Václav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Hráče jako Muchová nenávidím, hlesl kapitán Ukrajiny. Svitolinová v údivu z Noskové

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Všechny papírové předpoklady byly proti nim, přesto ukrajinské tenistky věřily, že mohou ve finále Billie Jean King Cupu proti Češkám uspět. Nakonec ale bitva o trofej dopadla přesně tak, jak všichni experti předpokládali, a síla výběru Barbory Strýcové je až udivila.

China Billie Jean King Cup Tennis
Czech Republic's Karolina Muchova greets by Ukraine's Anhelina Kalinina after celebrates winning the match during the Billie Jean King Cup women's singles final between Ukraine and the Czech Republic, in Shenzhen, China, Sunday, Sept. 27, 2026. (AP Photo/Andy Wong)Foto: AP – Andy Wong
Reklama

Ukrajinské tenistky toužily po tom proměnit nedělní večer v Číně v historický moment. Poprvé by ovládly nejprestižnější týmovou soutěž světového tenisu.

Osmačtyřicítka rankingu WTA Anhelina Kalininová mohla proti Karolíně Muchové hrát uvolněně a jen překvapit. Navíc měla v zádech už dvě výhry z finálového týdne. Ale proti precizně hrající české favoritce nakonec uhrála jen pět gamů.

„Dnes jsem narazila na špičkovou hráčku, nejvyšší úroveň tenisu, která může být. Poznala jsem, jak moc se ještě musím zlepšit, abych takovým tenistkám vůbec mohla konkurovat,“ kroutila hlavou Kalininová.

Muchová uchvátila i statistikami finálového utkání. Bylo totiž jedno, jestli trefila první servis, ovládla 89 % výměn po vlastním druhém podání, takže si dokázala vytvořit převahu i ze hry.

Reklama
Reklama

„Popravdě? Když jsem sám hrál, takové hráče jako Muchová jsem vyloženě nenáviděl. Jednou zahraje krátký míč, podruhé dlouhý a jde k síti, pak přidá rotaci ven, kraťas. V podstatě nikdy nemáte rytmus, nevíte, co čekat,“ přiznal ukrajinský kapitán Ilja Marčenko.

Pak ale zvážněl a uznal kvality světové osmičky a reprezentační dvojky českého týmu.

„Hrála rozmanitě, dělala všechno, co se od ní očekává a na opravdu vysoké úrovni. Česká republika je v současnosti prostě až příliš silná,“ dodal šéf ukrajinské družiny.

S výsledkem neudělala nic ani světová sedmička Elina Svitolinová. Lindě Noskové nedokázala vzít ani set, přestože ve druhé sadě ji dotlačila až k tie-breaku.

Reklama
Reklama

„Měla jsem nějaké šance v obou setech, ale Linda v těch chvílích vždy zahrála hodně dobře. Z její strany to byl tenis s obrovskou intenzitou a s totálním rizikem,“ nestačila se divit Svitolinová.

Už ale samotný postup do finále v Šen-čenu byl pro ukrajinský tenis obrovským úspěchem.

„Narazili jsme na soupeře, který předváděl opravdu vysokou úroveň tenisu. Nosková tady fantasticky servírovala, celkově tu měly úžasný tým. Ale my máme také skvělý tým, který se pokaždé těší na reprezentační týdny, takže věřím, že příští sezonu budeme zase o kus lepší,“ dodal kapitán Marčenko.

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Švédská korunní princezna Viktorie letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem. Během podzimu 2025 korunní princezna Viktorie pokračovala ve svém důstojnickém výcviku v rámci hloubkového programu zaměřeného na letectvo. Prostřednictvím tohoto programu získala vhled do praktických i strategických aktivit těchto sil. Na závěr výcviku korunní princezna také letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem.
Švédská korunní princezna Viktorie letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem. Během podzimu 2025 korunní princezna Viktorie pokračovala ve svém důstojnickém výcviku v rámci hloubkového programu zaměřeného na letectvo. Prostřednictvím tohoto programu získala vhled do praktických i strategických aktivit těchto sil. Na závěr výcviku korunní princezna také letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem.
Švédská korunní princezna Viktorie letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem. Během podzimu 2025 korunní princezna Viktorie pokračovala ve svém důstojnickém výcviku v rámci hloubkového programu zaměřeného na letectvo. Prostřednictvím tohoto programu získala vhled do praktických i strategických aktivit těchto sil. Na závěr výcviku korunní princezna také letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem.

Rusko nelze podcenit, ale porazit se dá. Švédsko představilo svůj recept

Vstup do NATO představuje pro Švédsko největší změnu obranné doktríny za posledních dvě stě let a zároveň definitivní konec dlouhé tradice vojenské neutrality. Stockholm proto rozjíždí největší posilování armády od 50. let. Důvodem je rostoucí hrozba ze strany Ruska, prohlásil švédský ministr obrany Pål Jonson na konferenci IISS Prague Defence Summit v Praze.

30 vteřin: Počasí se otočilo vzhůru nohama. Experti vysvětlují nejteplejší babí léto v historii
30 vteřin: Počasí se otočilo vzhůru nohama. Experti vysvětlují nejteplejší babí léto v historii
30 vteřin: Počasí se otočilo vzhůru nohama. Experti vysvětlují nejteplejší babí léto v historii

Babí léto v Česku pokračuje, teploty vystoupají až k 25 stupňům

Česko čeká další týden slunečného a mimořádně teplého počasí. Teploty mohou vystoupat až k letním 25 stupňům a déšť meteorologové neočekávají. Babí léto podle pondělní předpovědi vydrží minimálně do příštího víkendu, ochlazení přijde jen pozvolna.

Reklama
Reklamní kampaň Nike s hráčem amerického fotbalu Colinem Kaepernickem, mužem s mohutnou kudrnatou hřívou, který se protestním poklekáváním při americké hymně před zápasy stal jedním ze symbolů hnutí Black Lives Matter, u veřejnosti narazila.
Reklamní kampaň Nike s hráčem amerického fotbalu Colinem Kaepernickem, mužem s mohutnou kudrnatou hřívou, který se protestním poklekáváním při americké hymně před zápasy stal jedním ze symbolů hnutí Black Lives Matter, u veřejnosti narazila.
Reklamní kampaň Nike s hráčem amerického fotbalu Colinem Kaepernickem, mužem s mohutnou kudrnatou hřívou, který se protestním poklekáváním při americké hymně před zápasy stal jedním ze symbolů hnutí Black Lives Matter, u veřejnosti narazila.

Go woke, go broke? Nike vypadla z prestižního indexu a v regálech ji nahradila konkurence

Když se před třemi lety v kampani Nike objevila transgender influencerka Dylan Mulvaneyová, vyvolalo to u části zákazníků i veřejnosti silně negativní reakce. Nešlo o první kontroverzi amerického výrobce sportovního vybavení, který se už několik let potýká s uvadajícím byznysem. Ekonomické potíže letos vyvrcholily vypadnutím Nike z prestižního akciového indexu S&P100.

Reklama
Reklama
Reklama