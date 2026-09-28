Hráče jako Muchová nenávidím, hlesl kapitán Ukrajiny. Svitolinová v údivu z Noskové

Všechny papírové předpoklady byly proti nim, přesto ukrajinské tenistky věřily, že mohou ve finále Billie Jean King Cupu proti Češkám uspět. Nakonec ale bitva o trofej dopadla přesně tak, jak všichni experti předpokládali, a síla výběru Barbory Strýcové je až udivila.
Ukrajinské tenistky toužily po tom proměnit nedělní večer v Číně v historický moment. Poprvé by ovládly nejprestižnější týmovou soutěž světového tenisu.
Osmačtyřicítka rankingu WTA Anhelina Kalininová mohla proti Karolíně Muchové hrát uvolněně a jen překvapit. Navíc měla v zádech už dvě výhry z finálového týdne. Ale proti precizně hrající české favoritce nakonec uhrála jen pět gamů.
„Dnes jsem narazila na špičkovou hráčku, nejvyšší úroveň tenisu, která může být. Poznala jsem, jak moc se ještě musím zlepšit, abych takovým tenistkám vůbec mohla konkurovat,“ kroutila hlavou Kalininová.
Muchová uchvátila i statistikami finálového utkání. Bylo totiž jedno, jestli trefila první servis, ovládla 89 % výměn po vlastním druhém podání, takže si dokázala vytvořit převahu i ze hry.
„Popravdě? Když jsem sám hrál, takové hráče jako Muchová jsem vyloženě nenáviděl. Jednou zahraje krátký míč, podruhé dlouhý a jde k síti, pak přidá rotaci ven, kraťas. V podstatě nikdy nemáte rytmus, nevíte, co čekat,“ přiznal ukrajinský kapitán Ilja Marčenko.
Pak ale zvážněl a uznal kvality světové osmičky a reprezentační dvojky českého týmu.
„Hrála rozmanitě, dělala všechno, co se od ní očekává a na opravdu vysoké úrovni. Česká republika je v současnosti prostě až příliš silná,“ dodal šéf ukrajinské družiny.
S výsledkem neudělala nic ani světová sedmička Elina Svitolinová. Lindě Noskové nedokázala vzít ani set, přestože ve druhé sadě ji dotlačila až k tie-breaku.
„Měla jsem nějaké šance v obou setech, ale Linda v těch chvílích vždy zahrála hodně dobře. Z její strany to byl tenis s obrovskou intenzitou a s totálním rizikem,“ nestačila se divit Svitolinová.
Už ale samotný postup do finále v Šen-čenu byl pro ukrajinský tenis obrovským úspěchem.
„Narazili jsme na soupeře, který předváděl opravdu vysokou úroveň tenisu. Nosková tady fantasticky servírovala, celkově tu měly úžasný tým. Ale my máme také skvělý tým, který se pokaždé těší na reprezentační týdny, takže věřím, že příští sezonu budeme zase o kus lepší,“ dodal kapitán Marčenko.
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