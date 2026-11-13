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Sport

Hořká rozlučka s Turnajem mistryň. Muchová se odhlásila kvůli zažívacím potížím

ČTK
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Tenistka Karolína Muchová odstoupila kvůli zažívacím potížím z Turnaje mistryň v Indian Wells. V dnešním posledním zápase skupiny proti Miře Andrejevové ji nahradí další Ruska Diana Šnajderová. Na sociálních sítích to uvedla televize Canal+ Sport.

WTA Finals Indian Wells
Karolína Muchová - Aryna Sabalenková, WTA Finals - Turnaj mistryň 2026Foto: REUTERS – DANIEL COLE
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Muchová při své premiérové účasti na Turnaji mistryň prohrála první dva zápasy a už neměla šanci na postup do semifinále. Naopak Andrejevová si díky dvěma vítězstvím zajistila první místo ve skupině. Tu druhou ovládla Linda Nosková.

Sedmá hráčka světového žebříčku Muchová v Indian Wells na úvod prohrála s Běloruskou Arynou Sabalenkovou a ve druhém utkání podlehla Elině Svitolinové 6:3, 2:6, 2:6. Z večerního souboje mezi Sabalenkovou a Svitolinovou vzejde semifinálová soupeřka Noskové.

Dvaadvacetiletá Šnajderová byla pro Turnaj mistryň druhou náhradnicí po Ukrajince Martě Kosťukové, jež ještě před začátkem turnaje zaujala místo po zraněné světové jedničce Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Na turnaji pro osm nejlepších hráček sezony se Šnajderová ve dvouhře představí poprvé.

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