Benative
28. 1. Otýlie
Sport

Hodně drsný konec. Siniaková titul nezíská ani v ženské čtyřhře

Sport,ČTK

Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová titul ze čtyřhry na Australian Open neobhájí.

Australian Open
Kateřina Siniaková na Australian Open 2026Foto: REUTERS
Nasazené jedničky dnes prohrály ve čtvrtfinále se srbsko-kazašskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 2:6, 6:3, 0:6. Česko-americký pár duel ztratil po hodině a půl.

Nejvýše nasazeným deblistkám duel nevyšel. O první set přišly kvůli dvěma ztraceným servisům a ve druhé sadě doháněly za stavu 2:3 manko brejku.

Čtyřmi gamy se jim podařilo sadu otočit a vynutit si pokračování, to však bylo hodně drsné.

V rozhodujícím setu totiž uhrály jen sedm fiftýnů a dostaly "kanára".

Devětadvacetiletá Siniaková, která v úterý neuspěla s Nizozemcem Semem Verbekem ani ve čtvrtfinále smíšené čtyřhry, přišla o šanci získat dvanáctý grandslamový titul a jedenáctý z ženského deblu.

Ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.

Siniaková s Townsendovou také nevyužily šanci vybojovat třetí společný titul. Vedle loňského Australian Open uspěly předloni ve Wimbledonu.

S Kruničovou a Danilinovou vypadly i ve čtvrtfinále loňského Roland Garros.

V boji o postup do semifinále neuspěli ani Petr Nouza a Patrik Rikl. Na americko-britskou dvojicí a Christian Harrison, Neal Skupski nestačili poměrem 2:6, 3:6.

Nouza s Riklem nenavázali na osmifinálový triumf nad nasazenými dvojkami Finem Harrim Heliövaarou a Britem Henrym Pattenem.

Proti turnajovým šestkám Harrisonovi se Skupskim dnes nezískali jediný brejk a sami o servis třikrát přišli.

Česká dvojice si přesto postupem do čtvrtfinále Australian Open vylepšila grandslamové maximum.

Oba hráči jsou také v nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro únorovou kvalifikaci Davisova poháru proti Švédsku.

