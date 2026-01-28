Hodně drsný konec. Siniaková titul nezíská ani v ženské čtyřhře

Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová titul ze čtyřhry na Australian Open neobhájí.
Nasazené jedničky dnes prohrály ve čtvrtfinále se srbsko-kazašskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 2:6, 6:3, 0:6. Česko-americký pár duel ztratil po hodině a půl.
Nejvýše nasazeným deblistkám duel nevyšel. O první set přišly kvůli dvěma ztraceným servisům a ve druhé sadě doháněly za stavu 2:3 manko brejku.
Čtyřmi gamy se jim podařilo sadu otočit a vynutit si pokračování, to však bylo hodně drsné.
V rozhodujícím setu totiž uhrály jen sedm fiftýnů a dostaly "kanára".
Devětadvacetiletá Siniaková, která v úterý neuspěla s Nizozemcem Semem Verbekem ani ve čtvrtfinále smíšené čtyřhry, přišla o šanci získat dvanáctý grandslamový titul a jedenáctý z ženského deblu.
Ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.
Siniaková s Townsendovou také nevyužily šanci vybojovat třetí společný titul. Vedle loňského Australian Open uspěly předloni ve Wimbledonu.
S Kruničovou a Danilinovou vypadly i ve čtvrtfinále loňského Roland Garros.
V boji o postup do semifinále neuspěli ani Petr Nouza a Patrik Rikl. Na americko-britskou dvojicí a Christian Harrison, Neal Skupski nestačili poměrem 2:6, 3:6.
Nouza s Riklem nenavázali na osmifinálový triumf nad nasazenými dvojkami Finem Harrim Heliövaarou a Britem Henrym Pattenem.
Proti turnajovým šestkám Harrisonovi se Skupskim dnes nezískali jediný brejk a sami o servis třikrát přišli.
Česká dvojice si přesto postupem do čtvrtfinále Australian Open vylepšila grandslamové maximum.
Oba hráči jsou také v nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro únorovou kvalifikaci Davisova poháru proti Švédsku.
ŽIVĚPrůlom v Abý Dhabí. Zelenskyj chce s Putinem jednat o územních otázkách
V jednáních s Ruskem v Abú Dhabí nastal pokrok, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven setkat se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ohledně dosud sporných územních otázek i okupované Záporožské jaderné elektrárny. Chystaný mírový plán podle něj podepíše Ukrajina se Spojenými státy a samostatně Spojené státy s Ruskem.
Pastrňákův úchvatný kousek proti přesile. V prodloužení pak sám rozhodl
David Pastrňák rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Český útočník si připsal i přihrávku a byl zvolen nejlepším hráčem utkání.
ŽIVĚ"Učiňme Irák opět skvělým!" Trump pohrozil zemi ztrátou podpory, pokud se premiérem stane Málikí
Spojené státy přestanou pomáhat Iráku, pokud bude premiérem zvolen Núrí Málikí, protože v době jeho dřívější vlády se země propadla do chaosu. Dnes to na své sociální síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump. Málikí, který stál v čele irácké vlády již v letech 2006 až 2014, je považován za blízkého Íránu.
Konec Yettiho. Genetička a slavný horolezec rozkryli největší omyl historie
Téměř dvě století nás legenda o sněžném muži nutila vzhlížet k vrcholům Himálaje s posvátnou hrůzou. Pátrali po něm nacisté, vědci i Reinhold Messner, zatímco indická armáda ještě nedávno hlásila nález obřích stop. Jenže pak promluvila analýza DNA a ukázala pravdu, která je fascinující i trochu komická. Yetti existuje, ale ne jako primát.
Dopustil se Macinka vydírání? Lze to vidět i jako soukromý zájem, říká právník
„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání,“ uvedl v úterý prezident Petr Pavel. Řeč je o SMS zprávách, které do jeho okolí směřoval ministr zahraničí Petr Macinka. Hovoří se v nich o jmenování Filipa Turka ministrem. V případě nejmenování prý Macinka „spálí mosty“. Podle ústavního právníka Ondřeje Preusse jsou zprávy na hraně.