Hloupý systém, musí přijít změna, rýpla si Američanka po výprasku od Noskové

Podle všech prognóz to měl být její zápas. Ale byla z toho jednoznačná záležitost pro českou tenistku. Američanka Coco Gauffová prohrála v druhém duelu skupiny na Turnaji mistryň s Lindou Noskovou dvakrát 3:6 a hrozí, že ani nepostoupí do semifinále.
Ochlazení nálady dvaadvacetileté Američanky bylo až hmatatelné. Zatímco po prvním vyhraném zápase proti krajance Jessice Pegulaové rozdávala při rozhovorech úsměvy, ve studiu stanice Tennis Channel vtipkovala s legendou Tracy Austinovou, teď to bylo jiné.
Gauffová dostala od wimbledonské šampionky tvrdou lekci. Trápila se především na servisu a celkově obraz její hry postrádal obvyklou nekompromisní agresivitu.
„Linda hrála skvěle. Já naopak začala hodně pomalu a ona využila všechny příležitosti, které jsem jí dala, zatímco já žádnou. V tom byl ten hlavní rozdíl,“ krčila rameny americká tenistka.
Dvojnásobná grandslamová šampionka byla ve velkých problémech hlavně po druhém servisu. Vyhrála jen něco málo přes polovinu bodů, když musela podání opakovat.
„To je Lindin styl útočit hned z prvního úderu. Vytvářela tím na mě velký tlak. Chtěla jsem hrát něco podobného, ale k tomu bych potřebovala i lépe servírovat. Mám ještě na čem pracovat,“ smutnila Gauffová.
Porážkou si ale silně zkomplikovala situaci ve skupině. Postup už nemá úplně ve svých rukách.
V první řadě potřebuje porazit v posledním utkání Ukrajinku Martu Kosťukovou, která se skóre 0:4 na sety už má jistotu, že se do semifinále závěrečného podniku sezony nepodívá.
Jenže ani to jí nemusí zaručovat postup. Pokud si Pegulaová poradí s jistou postupující Noskovou a bude mít lepší skóre na sety než její mladší krajanka, postoupí mezi poslední čtyřku ona a Gauffové skončí sezona.
„Co na to říct. Vím, že podle nějaké matematiky to asi dává smysl, že vyhraju dva zápasy ze tří a stejně nepostoupím, ale celkově mi tenhle systém připadá hloupý a už se těším na příští rok. Nemůžu o tom moc mluvit, ale všichni vidí, že se to musí změnit,“ naznačila Gauffová.
Příští ročník Turnaje mistryň bude nově hostit jiný americký tenisový stadion v Charlotte. Licenci k pořádání dostal na tři roky a podle podobných náznaků ze zákulisí přinese i nějaké novinky v pravidlech.
„To ale neznamená, že bych byla nějaká naštvaná, když letos nepostoupím. Prostě se soustředím na další zápas a když ho vyhraju a stejně nepostoupím, tak nevadí. Kdo si může říct, že vyhrál poslední zápas sezony?“ ušklíbla se Američanka.
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