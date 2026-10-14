Na kontě má letos přes 100 zápasů. Je neotřesitelnou deblovou jedničkou WTA, přesto Kateřina Siniaková nebrzdí a dál se rve na obou scénách, ve dvouhře i čtyřhře. Ve Wu-chanu ale přiznala, že už přes týden bojuje s nemocí, která jí dvojnásobně bere síly.
Zní to jako pohádková sezona. Vyhrála dva grandslamy, k tomu slavný Sunshine Double v Indian Wells a Miami a ještě k tomu přidala týmový úspěch díky titulu v Billie Jean King Cupu.
Co by někomu vystačilo klidně na celou kariéru, třicetiletá česká tenistka to ve čtyřhře zvládla za jediný rok.
Jenže ke konci sezony si to možná začíná vybírat svou daň. Její parťačka Čang Šuaj po finále v Pekingu přiznala, že česká tenistka už týden bojuje s nemocí, která ji vysiluje.
„Přelítaly jsme v pondělí z Šen-čenu do Pekingu, v úterý to bylo ještě v pohodě, ale od středy jsem se necítila dobře a bylo pod otazníkem, jestli nastoupím do prvního singlu,“ popisovala v rozhovoru pro Canal+ Sport Siniaková.
Ten ale proti Polce Magdě Linettové zvládla hladce ve dvou setech, a tak si myslela, že vše je na dobré cestě.
„Dokonce jsem se cítila lépe. Ale asi to bylo jen zdání a možná byla chyba, že jsem pak nastoupila do následného zápasu proti Elině Svitolinové. To mě dodělalo, přišla klasická chřipka, kašel, krk, rýma a strávila jsem pak dva dny v posteli,“ líčila.
Pár dnů kurýrování ji ale postavilo jakž takž na nohy a protože nechtěla nechat sympatickou čínskou parťačku ve štychu, absolvovala s ní cestu až do finále, ve které už ale nestačily na kanadsko-brazilský pár Gabrielu Dabrowskou a Luise Stefaniovovou.
„Ať si udělá každý obrázek sám, jestli jsem udělala dobře, nebo špatně. Prostě jsem to nechtěla vzdát, teď jsem tady a snažím se, abych se cítila lépe. Ale pořád se to se mnou nějak táhne, pokašlávám a smrkám,“ přiznala.
První singlový zápas ve Wu-chan po třísetovém boji prohrála, ale čeká ji ještě čtyřhra po boku Australanky Storm Hunterové, který by také jen nerada vzdávala.
„Dnes jsem měla v hlavě hlavně to, abych přežila a nezranila se. Soupeřka tu trénovala týden, já měla jen dvacet minut na rozehrání,“ komentovala porážku od Rusky Ljudmily Samsonovové.
Zároveň to ale znamená, že žebříčku dvouhry se příliš neposune, momentálně jí patří až 87. příčka, přitom ještě před půl rokem přešlapovala kolem hrany první čtyřicítky. Od června nevyhrála dva zápasy po sobě.
„I když žebříček neodpovídá tomu, na co se cítím, tak motivaci mám. Je to náročné, nejsem v téhle situaci poprvé. Je možné, že i kvůli tomu mám tu chřipku. Sezona je dlouhá, člověk cestuje z turnaje na turnaj a nemá čas se zastavit. Musím to vydržet, už zbývá jen pár turnajů,“ dodala Siniaková.
Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.
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