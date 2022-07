Hlaváčková: Za těmi mými úsměvy to se mnou neměli lehké, někdy mě bylo dost

V modrých šatech, s manželem Fabriziem či sestrou Janou za zády a dcerkou Isabellou po boku řekla dnes tenistka Andrea Sestini Hlaváčková sbohem aktivní kariéře.

Trojnásobná grandslamová šampionka a stříbrná olympijská medailistka ze čtyřhry ukončila působení na kurtech během turnaje Livesport Prague Open ve čtvrtek po čtvrtfinálové prohře v deblu s Lucií Hradeckou, dnes se oficiálně rozloučila s fanoušky.

Během slavnostní řeči poděkovala všem, kteří se na její kariéře podíleli, a několikrát ji do očí vyhrkly slzy.

"Slibovala jsem si, že není důvod plakat, ale tohle jsou slzy dojetí, tak proč ne," načala proslov Sestini Hlaváčková.

"Mám za sebou nádhernou kariéru a nikdy v životě by mě ani nenapadlo, čeho dosáhnu. Myslím, že jsem spoustu lidí kolem překvapovala každý rok, co jsem profesionální kariérou postupovala," řekla pětatřicetiletá tenistka za ovací více než dvou tisíc fanoušků na centrálním kurtu. Během ceremoniálu, kde děkovala mimo jiné rodičům, se udělalo nevolno jedné ze sběraček míčků, která na kurtu zkolabovala. Později ale byla v pořádku.

Plzeňská rodačka Sestini Hlaváčková působila na okruhu od roku 2004 a kariéru přerušila před více než třemi lety kvůli těhotenství. Turnaj Prague Open pojala jako jednorázový návrat a rozloučení.

Při slavnostní rozlučce po finále dvouhry obdržela dvojnásobná vítězka Fed Cupu slavnostní plaketu a kytici. Poté zhlédla na velkoplošné obrazovce speciální video, které připomínalo její největší úspěchy. Dva grandslamové tituly a olympijské stříbro z Londýna získala s Hradeckou, při dalším titulu na US Open ve smíšené čtyřhře stál po jejím boku Bělorus Max Mirnyj a před pěti lety triumfovala také na Turnaji mistryň s Maďarkou Tímeou Babosovou.

"Ve videu, které rekapitulovalo mou kariéru, chyběla má singlová účast, která také nebyla vůbec špatná," rozesmála fanoušky Sestini Hlaváčková.

"Chápu ale, že medaile a tituly přišly ve čtyřhře. Proto nemohu ani dostatečně poděkovat holkám, které minimálně padesát procent úspěchů oddřely se mnou. V první řadě musím poděkovat Lucii Hradecké. Naše duo H+H se dostalo z desetitisícovek v Jersey v Anglii na olympijské hry a na centrální dvorec ve Wimbledonu," řekla Hlaváčková.

Debl s Hradeckou byl pro ni během týdne symbolický, neboť právě se svou o dva roky starší parťačkou se proslavila.

"Během týdne jsem si uvědomila, co jsme s Luckou pro vás znamenaly, protože H+H vás přivedlo zpět na tribuny. Cítila jsem, že jste se loučili nejen se mnou, ale s celým naším duem," řekla Sestini Hlaváčková. "Táhly jsme to v dobrém i ve zlém. Dokonce jsme se rozešly, sešly a dokázaly k sobě najít cestu. Nakonec jsme si ji našly i na ten společný zápas," cenila si Hlaváčková.

Poděkování směřovala také dalším spoluhráčkám Babosové, Číňance Pcheng Šuaj a kamarádce Barboře Strýcové.

"Moc jí děkuji za tu skvělou jízdu na konci, protože to završilo, co jsem potřebovala zažít. Bylo tam obrovské přátelství," řekla Sestini Hlaváčková, jež v týdnu volala vděčně i všem svým trenérům. "Některým jsem se musela omluvit. Za těmi mými úsměvy to se mnou neměli vždy lehké a také mě bylo někdy dost," dodala s úsměvem bývalá světová trojka v deblu.