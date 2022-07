Hlaváčková frčela na endorfinu. Kvůli bolavé ruce na dva dny odložila raketu

Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková má za sebou poslední zápas v profesionální kariéře. Bývalá světová trojka ze čtyřhry a vítězka 27 deblových turnajů WTA uzavřela aktivní působení ve čtvrtfinále turnaje Livesport Prague Open po boku Lucie Hradecké.

Prohra s padající tmou proti britsko-japonskému páru Samantha Murrayová, Mija Katoová 3:6, 1:6 ji nemrzela a užila si ovace fanoušků. Oficiální loučení čeká rodačku z Plzně v sobotu a tuší, že na kurtech ve Stromovce neudrží slzy.

"Na sobotu se už těším. Přijdu na tenis v civilu, nebudu muset řešit, jestli musím k fyzioterapeutovi, budu se usmívat na všechny strany a možná ukápne i nějaká slza. Musím si prý připravit i nějakou řeč," řekla Sestini Hlaváčková na tiskové konferenci po čtvrtečním posledním zápase.

"Jediné, co je mi líto, že na rozlučku už nebude Lucka (Hradecká), která musí v pátek odletět na turnaj. Nebude tak ani večer na párty," doplnila dlouholetá česká reprezentantka.

Pětatřicetiletá tenistka dorazila mezi novináře v náručí s dcerou Isabellou. Kvůli jejímu narození před více než třemi lety přerušila kariéru. Přestože návrat na kurty nevyloučila, v červnu oznámila, že se vrátí jen jednorázově na turnaji v Praze po boku Hradecké. S ní slavila například dva grandslamové tituly nebo stříbrnou medaili na olympijských hrách 2012 v Londýně.

V prvním kole Prague Open duo H+H vyřadilo krajanky Miriam Kolodziejovou a Anastasii Detiucovou, proti Murrayové a Katoové však za 55 minut prohrály.

"Jsem strašně šťastná, že jsme to v té tmě dohrály. Myslím, že jsme to odehrály s hezkým pocitem. Ano, prohrály jsme, ale je co oslavovat. Turnaj jsme zahájily krásným zápasem v pondělí a teď to ukončily. Děkuji ještě jednou Lucce, že do toho šla, že ten turnaj obětovala i s vidinou, že nebudu úplně ready. Nakonec jsme to odehrály dobře," řekla Hlaváčková.

Kvůli pozdějším času se obávala, že organizátoři ještě duel přeruší a odloží na pátek. Ale nestalo se. "Ta myšlenka nám proběhla hlavou asi tisíckrát, ale myslím, že o to nikdo ze čtyř zúčastněných na kurtu nestál," uvedla Hlaváčková.

Stejně jako Hradecká měla i ona na ruce tejp. Byl to následek prvního utkání a Hlaváčková byla ráda, že utkání dopodávala. "Minulé dva dny jsem vůbec nedržela raketu v ruce a před utkáním jsem si ani nerozehrávala servis. Bylo to trochu na vůli, ale endorfin zápasu pomohl. Jak mi byl ve finále ten servis jedno, tak mi to tam padalo," řekla s úsměvem.

"Jsem ale v pohodě. Pokud člověk nebude hrát ostrý zápas, tak ho tohle v dalším fungování nebude limitovat," doplnila plzeňská rodačka, kterou již příští týden čekají tréninky s fanoušky.

Po utkání si užila ovace publika i rychlý ceremoniál, během něhož obdržela květiny.

"Bylo to krásné vidět lidi, kteří si pamatují naše duo H+H. Vrací mi to zpět vzpomínky, kdy jsme spolu bojovaly jak na turnajích, tak reprezentačních akcích za Češko. Byly jsme sice dvě hráčky světového tenisu, ale také dvě Češky. Jak teď, tak i během celé kariéry bylo znát, že máme fanoušky za zády," děkovala.

Zatímco Hradecká nebyla schopná v záplavě emocí vypíchnout jeden společný moment, Hlaváčková označila za největší úspěch stříbro z Londýna. "Pro mě vždy je a bude nejvýše olympijská medaile. Ta nás posunula na jiný level úspěšnosti," mínila.

"Když někomu, kdo nezná tenis, řeknete, že máte olympijskou medaili, tak mu spadne brada. Pro mě to bylo něco neskutečného, co vše jsme s Luckou dokázaly. Poté jsem hrála i se spoustou jiných hráček, ale říkala jsem si, že těch největších úspěchů jsme dosáhly právě spolu. Pak už to nikdy nemělo takové grády jako v letech 2011 až 2013," dodala loučící se Hlaváčková.