Hlaváčková by ráda ulovila parťačku po Hingisové. Je to pro mě nejlukrativnější nabídka, říká

před 1 hodinou

Vyhrála Turnaj mistryň a teď ji čekají týdny vyjednávání s novou parťačkou. Česká tenistka Andrea Hlaváčková dostala po rozchodu s Maďarkou Timeou Babosovou nabídku na spolupráci s Chan Yung-jan z Tchaj-wanu, která v Singapuru hrála po boku Martiny Hingisové. Jedna z hráček ale bude muset nově hrát na bekhendu.

Už jste si během letu ze Singapuru stihla v hlavně srovnat myšlenky a uvědomit si, kam titul z Turnaje mistryň řadíte?

Vzhledem k tomu, že už několik grandslamů mám, tak můžu říct, že Turnaj mistryň řadím minimálně stejně vysoko. Byla to trofej, která mi chyběla a je náročné ji získat, protože se na ten turnaj nejdřív musíte kvalifikovat.

Zároveň tím končí vaše spolupráce s Maďarkou Timeou Babosovou, už máte nabídky na novou parťačku?

Už po US Open se mi začaly některé holky ozývat, posílat zprávy, maily. Mluvím s několika z nich, ale asi nejlepší a nejlukrativnější nabídka je od Chan Yung-jan z Tchaj-wanu, která po ukončení kariéry Martiny Hingisové nebude mít parťačku. Definitivně domluvené ještě nejsme. Musíme ještě vyřešit program, cíle a musí proběhnout i zásadní změna v tom, že jedna z nás bude hrát na bekhendu.

To je aktuální světová jednička, to byste asi měly jen ty největší ambice, že?

Měly bychom určitě ambice vyhrát grandslam. Do konce kariéry bych to chtěla ještě alespoň jednou stihnout. Uvidíme, jaké turnaje vůbec budeme hrát, kdy přijde nějaký první vrchol sezony.

Jak vaše námluvy vůbec probíhají?

Tohle se těžko řekne. Obě jsme chtěly respektovat své parťačky, navíc jsme v Singapuru byly soupeřkami, tam to nešlo, jít spolu na kafe a probírat to. Včera jsme se po zápase viděly, blahopřála mi, pak jsme si jen řekly, že si zavoláme a napíšeme. Jinak na to vůbec nebyl prostor. V příštích pár týdnech si snad plácneme, já bych o to hodně stála.

Troufla byste si na to, hrát z bekhendu?

Já bych do bekhendu raději sunula ji, myslím, že ho má lepší než forhend. Přesně o tomhle si ale musíme popovídat. Já jsem celou noc letěla, viděli jsme se dohromady deset minut, je hrozně brzo o těchhle konkrétní věcech mluvit.

A budete si rozumět lidsky?

Nejme věkově daleko od sebe, takže proti sobě hrajeme na podobných turnajích už od juniorů. Znám ji sice vždycky jen jako soupeřku, ale rozhodně jsme spolu vycházely. Až teď, když hrála s Martinou a já se s ní bavím, tak jsme si díky tomu sedly občas na oběd a poznaly jsme se víc.

Chan ale může hrát i se svou sestrou Hao-ching, se kterou by ráda jela na olympiádu do Tokia, může se tedy stát, že byste nespolupracovaly dlouho?

Určitě se o tom budeme bavit a taky je to jeden z důvodů, proč jsme si ještě zatím neplácly. Tu možnost se ségrou určitě má a zvažuje ji. Musíme si teď sednout programem, cíli a i tím přesunem na kurtu.

Jak dlouho obvykle trvá, než si dvě deblistky na začátku nové spolupráce úplně sednou?

V případě Lucky Hradecké jsem to měla hned, vyhrály jsme první turnaj, u Pengové to samé a stejně tak u Timey. Většinou, když ta spolupráce klapne, tak klapne se vším všudy. Možná ne hned prvním turnajem, ale v příštích týdnech se nějaký výsledek dostaví.

Zažila jste první sezonu, kdy jste vynechala dvouhru a soustředila se jen na debl. Jak se tenisově cítíte?

Upřímně jsem já i mí trenéři měli nad sezonou velký otazník, protože jsem v minulosti nikdy nepřestala hrát singla a i debl hraju jako singlistka. Obávali jsme se poklesu výkonu ve čtyřhře. To zjištění, že se tak nestalo, je pro mě asi největší odměna téhle sezony. Mám dokonce pocit, že jsem se v deblové hře ještě zlepšila.

A je to i finančně zajímavější?

Prize money jsou jasně dané, když se člověk udrží v deblu na vrcholu, je to finančně rozdíl, než když objíždí challengery a bojuje v kvalifikaci na grandslamech. Kdybych se v singlu dostala přímo na grandslam, tak bych tu motivaci viděla, ale já jsem v té pozici nebyla.

Sezona byla pro vás specifická i v tom, že jste vystřídala tři trenéry, jak to budete mít dál?

Doufám, že je u sebe budu mít i dál. Všichni se mnou nějakou dobu trénovali na plný úvazek, teď to ani jeden z nich nemůže naplno dělat, tak se mi vrátili tak nějak dohromady. Nejvíce týdnů jsem letos odjela s Diegem Dinomem, pár turnajů s Tomášem Peterou a pak i nějaké tři turnaje s Petrem Vaníčkem. Taky jsem nějaký čas jezdila sama, ale to bych příští sezonu chtěla omezit.

Teď už před sebou máte dovolenou, kam se chystáte?

Pojedu na měsíc na Floridu, kde si odpočinu s manželem, toho jsem od svatby moc neviděla. (smích) Ale bude to určitě aktivní dovolená, občas si půjdu zahrát a budu se nějak udržovat, abych pak na začátku sezony nebyla úplně vykydlá. (smích)