Heroický triumf Muchové! V neskutečné bitvě přetlačila americkou ranařku a je ve finále!

Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvráceném mečbolu porazila na londýnské trávě o tři příčky výše nasazenou Američanku Coco Gauffovou 6:2, 1:6, 7:6. Rozhodující super tie-break vyhrála 12:10. V historicky prvním českém grandslamovém finále může narazit na Lindu Noskovou, která bude dnes hrát s ukrajinskou tenistkou Martou Kosťukovou.
Devětadvacetiletá Muchová se probojovala do druhého grandslamového finále, hrála ho také před třemi lety na Roland Garros. Olomoucká rodačka usiluje o první titul z turnajů "velké čtyřky".
Může se také stát třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední čtyři sezony. V roce 2024 triumfovala v All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo Markétě Vondroušové. V samostatné historii tam uspěly také Petra Kvitová (2011 a 2014) a Jana Novotná (1998).
Muchová porazila dvojnásobnou grandslamovou šampionku Gauffovou podruhé za sebou, navázala na letošní vítězství ze čtvrtfinále antukového turnaje ve Stuttgartu. Upravila bilanci vzájemných zápasů na 2:6. Na turnaji porazila třetí grandslamovou šampionku: předtím vyřadila také Japonku Naomi Ósakaovou nebo Krejčíkovou. V 29 letech se Muchová stala nejstarší premiérovou finalistkou ve Wimbledonu od Nathalie Tauziatové v roce 1998.
Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda vstoupila do utkání lépe a poté, co od stavu 0:1 získala pět gamů v řadě, využila později na servisu první setbol. Ve druhé sadě však Gauffová reagovala. Od stavu 1:1 se jí podařilo Muchovou dvakrát brejknout a díky stoprocentnímu servisu nepovolila už české tenisce ani game.
Třetí set přinesl napínavou přetahovanou. Muchová nejprve nevyužila ve čtvrtém gamu dva brejkboly, za stavu 4:4 ale dvě šance soupeřky odvrátila. Rozhodl super tie-break: Muchová přišla o vedení 6:3 a za stavu 8:9 čelila mečbolu. Gauffová však proti němu zahrála při snaze o kraťas míč do sítě a další šanci už nedostala. Česká tenistka vzápětí sice také svůj první mečbol nevyužila, ale druhý vzápětí už proměnila.
K ryze českému finále může dojít ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. V roce 1986 zde bojovaly o titul také Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA. Naposledy na grandslamu bylo československé finále v roce 1989 na Australian Open mezi Ivanem Lendlem a Miloslavem Mečířem.
Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):
Ženy:
Dvouhra - semifinále: Muchová (10-ČR) - Gauffová (7-USA) 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).
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