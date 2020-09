Nasazená jednička je v Římě v semifinále. Halepová postoupila po skreči soupeřky

Fotbalisty Liverpoolu posílí portugalský útoční Diogo Joga z Wolverhamptonu. Úřadující anglický mistr zaplatí podle BBC za třiadvacetiletého hráče 41 milionů liber (1,2 miliardy korun). Další čtyři miliony liber mohou Wolves získat dodatečně na bonusech.

Jota působí v Anglii od roku 2017, kdy přišel do Wolverhamptonu na hostování z Atlética Madrid. O rok později do klubu přestoupil natrvalo za 18 milionů eur (nyní 481 milionů korun). Portugalský reprezentant za Wanderers odehrál 131 soutěžních zápasů a dal 44 gólů. Na Anfieldu podepsal smlouvu na pět let.

Do týmu kouče Jürgena Kloppa přišel tento týden i španělský záložník Thiago Alcántara z Bayernu Mnichov za 20 milionů liber (585 milionů korun). Přestupová částka se může zvýšit až o pět milionů liber. Před novou sezonou posílil Liverpool také řecký obránce Kostas Tsimikas z Olympiakosu Pireus.