Zverev na hattrick v Mnichově nedosáhne, ve čtvrtfinále ho vyřadil Garín

Aktualizováno před 22 minutami

Německý tenista Alexander Zverev se z výsledkové krize nedostal ani na turnaji v Mnichově, kde po titulech z předchozích dvou let usiloval o vítězný hattrick. Třetí hráč světa podlehl na antukovém BMW Open už ve čtvrtfinále 4:6, 7:5, 5:7 Chilanovi Cristianu Garínovi, jenž si tak připsal první výhru proti hráči z Top 10 žebříčku.

Dvaadvacetiletý Zverev už ve druhém setu odvrátil tři soupeřovy mečboly, naopak sám ve třetí sadě nevyužil dvě možnosti ukončit zápas. Hamburský rodák, do jehož trenérského týmu patří Ivan Lendl, už na šesti turnajích po sobě nevyhrál více než dva zápasy. Naposledy to dokázal v únoru při postupu do finále v Acapulcu.

Kvůli brzkému vyřazení přijde Zverev v novém vydání žebříčku o třetí místo, na kterém ho vystřídá Švýcar Roger Federer.

Tenisový turnaj mužů v Mnichově (antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Garín (Chile) - A. Zverev (1-Něm.) 6:4, 5:7, 7:5, Cecchinato (3-It.) - Fucsovics (8-Maď.) 1:6, 7:5, 7:5.

Tenisový turnaj mužů v Estorilu (antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Tsitsipas (1-Řec.) - Domingues (Portug.) 7:6 (7:3), 6:4, Goffin (4-Belg.) - Džazírí (Tun.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Tenisový turnaj žen v Rabatu (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Kontaová (7-Brit.) - Tomljanovicová (4-Austr.) 6:2, 7:6 (9:7), Sakkariová (6-Řec.) - Van Uytvancková (8-Belg.) 6:4, 6:4.