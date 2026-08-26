Kvůli výšce jí nevěřili. Bejlek teď překvapuje svět, fyzioterapeut věděl své?

Michal Novotný, kapacita mezi sportovními terapeuty, už tři roky pomáhá aktuální tenisové senzaci Sáře Bejlek. V talk show Kanár+ promluvil mimo jiné o tom, v jak tragickém stavu mladá tenistka byla, když s ní začínal spolupracovat.
Hned na úvod relace vyvolala moderátorka a bývalá tenisová hvězda Lucie Šafářová Michalu Novotnému husí kůži, když mu poděkovala za „všechny ty roky, co jsi mě zachraňoval“.
„Byl můj SOS kontakt. Hlavně co se týče krku. Kolikrát jsem díky němu dohrála turnaj, který se zdál být nedohratelný,“ připojila se další bývalá hráčka Andrea Sestini Hlaváčková.
Známý fyzioterapeut v pořadu promluvil o svém studiu ve Španělsku, klinice na Tenerife i specifických součástech své práce. Zastavil se také u aktuálního velkého tématu, kterým je Sára Bejlek.
„Ne každý by předpokládal, že s její výškou dokáže porážet takové hráčky,“ nadnesla Šafářová téma teprve dvacetileté tenistky, která minulý týden šokovala tenisový svět postupem do semifinále velkého turnaje v Cincinnati, kde vyřadila řadu šampionek včetně světové jedničky Aryny Sabalenkové.
Novotný se po fyzioterapeutické stránce o Bejlek stará tři roky a spolupráci sám označuje za srdcovou záležitost.
„Byla ve velmi špatném stavu. Měla velmi silné bolesti zad a nebyla schopná ke mně dojít ve vzpřímené pozici. S tímhle prvním zraněním jsem jí pomohl, pak přišlo druhé. Po něm naše spolupráce přešla i směrem ke kondici, stravě, výživovým doplňkům,“ prozradil.
Jeden český manažer mu prý těsně před turnajem v Cincinnati říkal, že Bejlek nemá vzhledem ke své výšce šanci. „Řekl jsem mu: Podle mě se pleteš. Teď jsem mu psal, že doufám, že bere svá slova zpět,“ vyprávěl Novotný.
Nejmenovanému skeptikovi prý zdůrazňoval, že to, co může vypadat jako nevýhoda, se naopak může stát výhodou.
Jak to přesně myslel, se diváci dozvědí v jubilejním třicátém dílu tenisové talk show Kanár+, která má premiéru ve středu ve 20:30 na programu CANAL+ Sport.
Vedle vzestupu Sáry Bejlek moderátorky s Novotným probraly spolupráci se slavnými klienty: Andrem Agassim, Rogerem Federerem nebo Rafaelem Nadalem. Řeč byla také o poučení z nehody, při níž mistr svého řemesla málem přišel o život.
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