Fruhvirtová - Mooreová. Šestnáctiletý český supertalent bojuje o postup v Clevelandu

Mladá česká tenistka letos řádila především na turnajích ITF, dostala také pozvánku do kvalifikace pro velký turnaj v Miami, tam ale vypadla hned v prvním zápase. V dubnu na podniku v Charlestonu si vyzkoušela, že mezi těmi nejlepšími na okruhu už může obstát, došla tam až do čtvrtfinále. Uvidíme, jak se jí bude dařit v Clevelandu, za dnešní vítězství by si připsala 30 bodů do žebříčku, což by znamenalo posun o víc než třicet míst.