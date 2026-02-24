Přeskočit na obsah
Sport

Fruhvirtová v thrilleru s parťačkou Siniakové padla, přestože měla mečbol

ČTK

Tenistka Linda Fruhvirtová vypadla na turnaji v Austinu v prvním kole s Taylor Townsendovou. Česká hráčka, která se po neúspěchu v kvalifikaci do hlavní soutěže dostala až jako náhradnice, nevyužila mečbol a Američance podlehla po takřka tříhodinovém boji 6:4, 6:7, 5:7.

Linda Fruhvirtová, tenistka, sportovkyně
Linda FruhvirtováFoto: Ožana Jaroslav
Townsendová se o postup čtvrtfinále utká s další Češkou Nikolou Bartůňkovou.

Dvacetiletá Fruhvirtová zahájila duel dvou žebříčkových sousedek ze druhé stovky žebříčku lépe. Úvodní brejk a vedení 2:0 sice nepotvrdila, v desátém gamu ale díky dalšímu úspěchu na returnu získala úvodní set.

Ve druhé sadě, v níž rovněž vzala soupeřce dvakrát podání, naopak koncovku nezvládla. Za stavu 5:3 zápas nedoservírovala a v dalším gamu na příjmu nevyužila mečbol. Následně prohrála tie-break 3:7 a nevydařil se jí ani závěr utkání. Vyrovnaný třetí set Američanka uzavřela brejkem.

Townsendová, která v Texasu startuje na divokou kartu, se s Bartůňkovou utká poprvé v kariéře.

Nejnovější
Russia Ukraine War Anniversary
Russia Ukraine War Anniversary
Russia Ukraine War Anniversary

ŽIVĚUkrajina si připomíná čtyři roky od ruské invaze, do Kyjeva míří špičky EU

Ukrajina a její spojenci si v úterý připomenou čtvrté výročí od začátku celoplošné invaze, kterou ruská armáda vede v rozporu s mezinárodním právem na rozkaz šéfa Kremlu Vladmira Putina. Přímo v Kyjevě se vzpomínkových akcí spolu s nejvyššími ukrajinskými představiteli zúčastní předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Puerto Vallarta
Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Puerto Vallarta
Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Puerto Vallarta

Násilí a chaos v Mexiku po smrti šéfa kartelu má zadusit armáda

Mexiko nasadilo nejméně 10 tisíc vojáků k potlačení nepokojů a ozbrojených střetů mezi gangy, které v zemi vypukly poté, co po nedělním dopadení armádou zemřel šéf kriminální organizace Kartel Jalisco nová generace (CJNG) Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. V noci na úterý o tom informovala agentura AFP.

SLAVIA PRAHA - VIKTORIA PLZEN
SLAVIA PRAHA - VIKTORIA PLZEN
SLAVIA PRAHA - VIKTORIA PLZEN

Krejčí kapitánem repre: Jako fakt? Pastrňák poslal Koubkovi z Milána naléhavý vzkaz

Už za necelý měsíc se český fotbal dozví, jestli bude v létě na mistrovství světa, nebo ne. A tak je na čase si udělat malou reprezentační inventuru před žhavou březnovou premiérou nového trenéra Miroslava Koubka v zápase s Irskem. Nástupci Ivana Haška by rozhodně nemělo ujít hokejové poselství olympijské party kouče Radima Rulíka a příběh biatlonistky Markéty Davidové ze stejného místa.

