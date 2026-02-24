Fruhvirtová v thrilleru s parťačkou Siniakové padla, přestože měla mečbol

Tenistka Linda Fruhvirtová vypadla na turnaji v Austinu v prvním kole s Taylor Townsendovou. Česká hráčka, která se po neúspěchu v kvalifikaci do hlavní soutěže dostala až jako náhradnice, nevyužila mečbol a Američance podlehla po takřka tříhodinovém boji 6:4, 6:7, 5:7.
Townsendová se o postup čtvrtfinále utká s další Češkou Nikolou Bartůňkovou.
Dvacetiletá Fruhvirtová zahájila duel dvou žebříčkových sousedek ze druhé stovky žebříčku lépe. Úvodní brejk a vedení 2:0 sice nepotvrdila, v desátém gamu ale díky dalšímu úspěchu na returnu získala úvodní set.
Ve druhé sadě, v níž rovněž vzala soupeřce dvakrát podání, naopak koncovku nezvládla. Za stavu 5:3 zápas nedoservírovala a v dalším gamu na příjmu nevyužila mečbol. Následně prohrála tie-break 3:7 a nevydařil se jí ani závěr utkání. Vyrovnaný třetí set Američanka uzavřela brejkem.
Townsendová, která v Texasu startuje na divokou kartu, se s Bartůňkovou utká poprvé v kariéře.
