Fruhvirtová srdnatě bojovala přes tři hodiny, semifinalistce grandslamu však podlehla

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) provádí prohlídku v prázdninovém domě prezidenta Joea Bidena. Médiím to ve středu řekl jeho advokát Bob Bauer. Prohlídka podle listu The New York Times souvisí s dřívějším nálezem utajovaných dokumentů v Bidenově washingtonské kanceláři a v jeho domě. Bauer uvedl, že prezident s úřady plně spolupracuje a více informací poskytne, až vyšetřovatelé dokončí prohlídku.

"Dnes, za prezidentovy plné spolupráce a podpory, provádí ministerstvo spravedlnosti prohlídku v jeho domě v Rehobothu v Delawaru. V souladu se svými standardními postupy jde o předem veřejně neoznámenou prohlídku a my jsme souhlasili se spoluprací," uvedl Bauer. Ministerstvo spravedlnosti se k věci prozatím odmítlo vyjádřit.

Akce FBI představuje nejnovější vývoj v kauze utajovaných dokumentů nalezených u Bidena, které pocházejí z doby, kdy byl viceprezidentem v administrativě Baracka Obamy. Biden ostře kritizoval republikánského exprezidenta Donalda Trumpa, když vyšetřovatelé nalezli utajované dokumenty v jeho floridském sídle.