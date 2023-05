Fruhvirtová dostala tvrdou lekci od 152. hráčky světa. Češka uhrála v Římě jen gem

Tenistka Linda Fruhvirtová vypadla při premiérovém startu na antukovém turnaji v Římě v 1. kole. Rumunce Eleně Gabriele Ruseové, aktuálně 152. hráčce světa, podlehla 1:6, 0:6.

Fruhvirtové se debut v areálu Foro Italico vůbec nevydařil. V prvním vzájemném duelu se zkušenou antukářkou, která na tomto povrchu získala svůj jediný titul na okruhu WTA i dalších sedm na akcích ITF, si jen jednou udržela vlastní servis.

Sama naopak žádnou ze šesti šancí na brejk nevyužila a za 63 minut se s turnajem elitní kategorie WTA1000 rozloučila.

O postup do druhého kola by dnes měly v italské metropoli ještě usilovat Tereza Martincová a Karolína Muchová. Program ale nabral kvůli dešti menší zpoždění.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 7,705.780 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Wawrinka (Švýc.) - Ivaška (Běl.) 6:2, 6:4, Etcheverry (Arg.) - Van Assche (Fr.) 7:6 (9:7), 6:3, Fucsovics (Maď.) - Krajinovič (Srb.) 6:4, 6:2, Djere (Srb.) - Lestienne (Fr.) 6:1, skreč, Báez (Arg.) - Varillas (Peru) 7:5, 6:3, Müller (Fr.) - Edmund (Brit.) 6:1, 6:3, Wu I-ping (Čína) - Gasquet (Fr.) 3:6, 6:3, 6:3, Kokkinakis (Austr.) - Munar (Šp.) 4:2 skreč, Bublik (Kaz.) - Martínez (Šp.) 6:3, 7:6 (7:4), Garín (Chile) - Cachín (Arg.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

Ženy (dotace 3,572.618 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Ruseová (Rum.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:1, 6:0, Bondárová (Maď.) - Mariaová (Něm.) 6:4, 6:1, Bogdanová (Rum.) - Hibinová (Jap.) 7:5, 6:0, Stephensová (USA) - Podoroská (Arg.) 6:4, 6:1, Frechová (Pol.) - Paolettiová (It.) 4:6, 6:2, 7:5, Pavljučenkovová (Rus.) - Erraniová (It.) 6:1, 6:1, Cocciarettová (It.) - Davisová (USA) 6:3, 6:0, Townsendová (USA) - Bonaventureová (Belg.) 4:6, 6:1, 7:5, Osoriová (Kol.) - Gračovová (Rus.) 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (7:4), Curenková - Svitolinová (obě Ukr.) 6:4, 6:3.